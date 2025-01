Tatá Werneck se declara a Rafa Vitti e celebra 8 anos de união

A apresentadora Tatá Werneck, 41, utilizou as redes sociais para se declarar e celebrar os oito anos de união com o ator Rafael Vitti, 29. Na publicação, ela compartilhou duas fotos e elencou os gostos de seu amado e as diferenças entre si.

“Há 8 anos eu me apaixonei por um homem de regata. Ele dorme com ar condicionado e eu desligo. Ele cozinha e eu só como. Ele é corajoso e pula de pedras e eu rezo. Ele é lindo e eu fico mediana de make. Ele me ama e eu o amo também”, citou em um trecho da legenda.

No restante da publicação, ela continua mencionando curiosidades sobre o ator e se declara: “Ele não é minha metade da laranja. Somos duas laranjas inteiras que se somam. Duas laranjas que tiveram o mais lindo moranguinho que pega todas essas diferenças, dá a mão pros dois e acorda dizendo que ama nossa família”.

“Em que momento virou um texto sobre laranjas eu não sei. Mas desde o começo era um texto sobre amor. Amor a regatas! Regatas laranjas. Te amo”, finaliza.

Nos comentários, celebridades como Fafá de Belém, Wanessa e Sandy comemoram a data especial. Rafa, por sua vez, citou que amou a declaração. No começo do dia, ele também compartilhou uma brincadeira que fez com a apresentadora do Lady Night.

No final de 2024, a apresentadora usou as redes sociais para fazer uma brincadeira com os seguidores. Com uma IA, ela fingiu que fez uma festa de casamento com Rafa Vitti. “Na verdade não estamos vestidos. E não é o Rafa. Casei com um brother num chroma [key]. Eu disse ‘sim’ e ele disse ‘fod&$’”, escreveu Tata Werneck na legenda da publicação no Instagram.

Os dois estão juntos desde 2017 e são pais de Clara Maria, de cinco anos.