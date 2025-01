Tom Holland revela quando pretende parar de atuar: “Vou desaparecer”

O ator Tom Holland, 28, revelou que pretende deixar a carreira de lado quando se tornar pai, para poder se dedicar aos filhos.

“Quando eu tiver filhos, vocês não me verão mais em filmes”, disse ele em entrevista à Men’s Health. “Golfe e pai. E eu simplesmente vou desaparecer da face da Terra.”

Atualmente, ele está em um relacionamento com a também atriz Zendaya, 28. O casal, que se conheceu durante as filmagens de “Homem-Aranha: De Volta ao Lar”, em 2016, costuma manter seu relacionamento longe dos holofotes, mesmo tendo se tornado dois dos atores mais famosos do mundo atualmente.

Em uma entrevista ao podcast “Dish” divulgada em dezembro de 2024, Holland disse que trabalhar com Zendaya foi “a melhor coisa que já aconteceu comigo”.

Em entrevista à Men’s Health, o ator também desabafou sobre sua relação com o álcool e revelou dificuldades que enfrentou para manter a sobriedade nos últimos dois anos.

Holland decidiu parar de beber álcool em janeiro de 2022, após perceber o quão fortemente a bebida estava presente em sua vida social. “Toda sexta-feira depois do trabalho era um fim: ‘vamos ficar bêbados e nos divertir’. Não tive experiências ‘ruins’, mas bebia o suficiente para estragar meu dia seguinte”, conta.

Holland revela ter enfrentado desafios nesse período e quase ter sofrido uma recaída enquanto gravava as cenas de “The Crowded Room”, série em que atua ao lado de Amanda Seyfried e Emmy Rossum.

“Havia muita animosidade naquele set. Não era um lugar muito harmonioso, e havia muita discussão e cabeçadas”, disse.