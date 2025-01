URGENTE: Acre confirma morte de criança por dengue e investiga outros dois óbitos

Na coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (8) para anunciar o decreto de situação de emergência por conta do aumento de casos de Dengue, Zika e Chikungunya – a ser publicado nos próximos dias -, o secretário de Saúde do Estado, Pedro Pascoal, anunciou a morte de uma criança por suspeita de dengue em dezembro de 2024, em Cruzeiro do Sul.

Além da morte da criança, outros dois óbitos estão sendo investigados.

Até a 52ª semana epidemiológica de 2024, foram notificados 6.346 casos prováveis de Dengue, o que representa um aumento de 19,3% em comparação com o ano anterior. O aumento nas infecções por Chikungunya foi ainda mais expressivo, com um crescimento de 411,9%, subindo de 59 para 302 casos prováveis no período. Já o Zika Vírus registrou 173 casos prováveis, com um aumento de 49,5% em relação a 2023.

Dos mais de 6 mil casos de dengue, 24 evoluíram para sinais de alarme, foi o que anunciou o secretário.

Pedro informou que dois sorotipos da dengue predominam no Acre, 1 e 2, que não evoluem para casos graves. O ressurgimento recente do sorotipo 3 do vírus da dengue no restante do Brasil – que há mais de 15 anos não causa epidemias no país – fez acender o sinal de alerta, mas não circula no Estado, até o momento, de acordo com a Sesacre.