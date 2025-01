Vídeo de Nikolas Ferreira sobre o Pix tira o sono do governo Lula

A repercussão do vídeo produzido pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), no qual o parlamentar diz “não duvidar que o Pix venha a ser taxado” pelo governo federal, preocupou integrantes do Palácio do Planalto.

Auxiliares do presidente Lula se incomodam com o fato de o vídeo ter viralizado nas redes sociais antes que o governo conseguisse colocar no ar a sua campanha que nega qualquer taxação do Pix.

Conforme o Metrópoles mostrou, a publicação de Nikolas viralizou nas redes sociais na terça-feira (14/1). O nome do deputado foi um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter) na manhã desta quarta-feira (15/1).

Na gravação, que já tem mais de 100 milhões de visualizações, Nikolas sugere que as mudanças no monitoramento de transações eletrônicas pela Receita Federal teriam o objetivo de cobrar Imposto de Renda (IR) de quem movimenta valores que não tenham a origem comprovada.

O governo federal nega qualquer relação do controle da Receita com a cobrança de IR.

Campanha para combater

Enquanto o vídeo viraliza, a equipe do novo ministro da Secom, Sidônio Palmeira, corre contra o tempo para preparar uma campanha com o objetivo de combater as informações sobre o Pix.

Sidônio se reuniu na manhã desta quarta com o presidente Lula. Na pauta do encontro, esteve justamente a campanha sobre o Pix, além das estratégias de combate à desinformação.