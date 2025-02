CNU: 2ª convocação para curso de formação terá 170 vagas

Foi encerrado o primeiro prazo para confirmação da adesão aos cursos de formação do Concurso Nacional Unificado (CNU) e o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) divulgou parecer aos candidatos.

Segundo o MGI, das 2.305 pessoas convocadas em 4 de fevereiro para os cursos de formação, 170 não confirmaram participação, dando lugar a novos candidatos. A segunda convocação ocorrerá no dia 11 de fevereiro, quando os convocados terão até 12 de fevereiro para confirmar a participação.

Vale destacar que, caso o candidato seja chamado para o curso de formação da terceira opção no dia 11 de fevereiro, por exemplo, e confirmar sua participação, ele também continua na disputa das vagas da sua primeira e segunda opções e pode ser chamado na lista do dia 18, caso alguma vaga seja liberada.

Veja o número de convocados confirmados em cada bloco:

Agora, confira o levantamento das convocações por cargo:

Panorama do CNU

O Concurso Nacional Unificado (CNU) ofertou 6.640 vagas de níveis médio e superior de formação para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal.

As oportunidades estão distribuídas em 8 blocos temáticos, segmentados conforme mostrado abaixo:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados no certame receberão salários iniciais que variam entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

As avaliações foram aplicadas no dia 18 de agosto, em 228 municípios e mais de 2,1 milhões de candidatos se inscreveram. No entanto, segundo o MGI, mais de 40% dos inscritos não compareceram às provas.

Novo CNU em 2025

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) confirmou a realização de um novo Concurso Nacional Unificado (CNU) em 2025 e o edital poderá ofertar mais de 3 mil vagas imediatas, segundo expectativa do governo federal.

Alguns órgãos ainda estão avaliando se vão participar ou não da seleção, como é o caso do Ministério da Fazenda e Ministério da Saúde. Ademais, ainda está aberta a possibilidade de adesão de novos órgãos e Ministérios ao CNU 2025, já que novas autorizações serão divulgadas pelo MGI em breve.

Até o momento, confirmaram adesão ao novo CNU a Fundaj (Fundação Joaquim Nabuco), a Biblioteca Nacional, o MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional) e o Ibram (Instituto Brasileiro de Museus).

Em relação aos cargos ofertados, a ministra Esther Dweck destacou a área Administrativa, que conta com relevante déficit de servidores e duas carreiras tranversais devem ser contempladas: as ligadas à Defesa, Justiça e Segurança e também ao Desenvolvimento Socioeconômico.

A expectativa é que o edital de abertura do certame seja publicado ainda no primeiro trimestre de 2025, ou seja, até o mês de março. As provas, por sua vez, estão previstas para acontecerem em agosto do mesmo ano.