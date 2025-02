CNU: candidatos encontram aprovados envolvidos em fraudes; entenda

O resultado final do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi divulgado na última terça-feira (4/2), porém, candidatos afirmam ter identificado envolvidos em fraudes de outros concursos, dentre os aprovados e convocados para o curso de formação do CNU!

De acordo com os relatos, foram identificados candidatos com ficha criminal dentre os aprovados e convocados para os cursos de formação. Dentre eles, um foi preso responsável por fotografar os cadernos de prova, dentro das salas de aplicação, no concurso da Polícia Civil de Sergipe, em 2017.

Na ocasião, a Polícia Civil paraibana informou ser possível afirmar a participação do candidato em fraude de 10 concursos, inclusive, ele se beneficiou do próprio esquema no concurso da PC SE.

Outro candidato aprovado no CNU é cabo da Polícia Militar, que atuava no município de Patos, no Sertão paraibano, e em 2021 foi condenado por improbidade administrativa após ter cometido diversos crimes, como roubo, tentativa de homicídio e outros.

Vale lembrar que em outubro de 2024, a Seção Judiciária do Distrito Federal do TRF1 chegou a suspender as provas do bloco 4 do CNU, devido a situação ocorrida em Recife/PE, onde uma sala teve cerca de 11 minutos de acesso ao caderno de provas da tarde, ainda no turno da manhã.

Analisando as 75 maiores notas de convocados para o curso de formação, são 25 notas de candidatos de dois estados com históricos recentes de atividades criminais relacionadas à fraude em concurso, o que, obviamente, não relaciona todos os candidatos desses estados aos casos de possíveis fraudes.

Segundo o advogado José da Silva Moura Neto, o ideal seria o cronograma do CNU ser adiado e o certame ser suspenso.

“O cronograma tem que ser adiado, porque tem que saber a extensão dessa fraude, porque não é só candidato com ficha criminal que se beneficiou da fraude. Não é que o concurso tem que ser anulado, mas ele tem que ser suspenso, é a única medida que vai dar segurança jurídica para esse concurso”, afirmou o advogado.

Em resposta ao time de jornalismo do Direção, a assessoria de imprensa da Polícia Federal afirmou que não se manifesta sobre eventuais investigações em curso.

Vale destacar que a segunda convocação para os cursos de formação do CNU ocorrerá na próxima terça-feira (11/2), quando os convocados terão até 12 de fevereiro para confirmar a participação.

Panorama do CNU

O Concurso Nacional Unificado (CNU) ofertou 6.640 vagas de níveis médio e superior de formação para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal.

As oportunidades estão distribuídas em 8 blocos temáticos, segmentados conforme mostrado abaixo:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados no certame receberão salários iniciais que variam entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

As avaliações foram aplicadas no dia 18 de agosto, em 228 municípios e mais de 2,1 milhões de candidatos se inscreveram. No entanto, segundo o MGI, mais de 40% dos inscritos não compareceram às provas.

Convocação CNU: cronograma atualizado

Confira, abaixo, as próximas datas do CNU:

11 de fevereiro

2ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior;

2ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências de candidatos convocados anteriormente;

Prazo de dois dias (11 e 12 de fevereiro) para confirmação de participação nos cursos.

18 de fevereiro

3ª lista de classificação para todos os cargos de nível superior;

3ª convocação para os cursos de formação, considerando as vagas abertas após as confirmações e desistências de candidatos convocados anteriormente; e

Prazo de dois dias (18 e 19 de fevereiro) para confirmação de participação na nova convocação.

28 de fevereiro

Lista definitiva de classificação dos aprovados nos blocos 1 ao 7 que não precisam de cursos de formação; e

Lista final de convocados para matrícula nos cursos de formação.

Cursos de Formação:

Modalidades : Presencial – Brasília: para a maioria dos cargos e Rio de Janeiro: para Especialista em Regulação de Saúde Suplementar (ANS). Híbrido: Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT), com parte presencial, em Brasília/DF, e parte online.

: Duração : 140 a 580 horas.

: 140 a 580 horas. Remuneração: 50% do salário inicial durante o curso (exceto servidores públicos).

Não serão cobradas taxas de matrícula para os cursos de formação!