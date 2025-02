CNU: “Estou atrás de alguém com nota menor que a minha”; MGI explica!

O resultado final do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi divulgado na última terça-feira (4/2), e o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) tirou algumas das principais dúvidas dos candidatos, dentre elas, sobre as listas de classificação!

De acordo com o vídeo publicado na última quarta-feira (5/2), no canal do MGI no youtube, o principal ponto de atenção do candidato deve ser sua nota final ponderada. Ou seja, o resultado tirado conjugando todas as diferentes componentes da sua nota, esse é o critério imediato para classificação nas vagas imediatas, lista de espera ou se o candidato foi temporariamente eliminado do concurso.

Essa nota foi calculada juntando as notas de conhecimento geral, as notas do conhecimento específico, a nota na prova discursiva ou redação e nos cargos que cabem, as notas de título.

Confira, nesta matéria, as explicações sobre as 3 principais dúvidas em relação ao resultado do CNU!

Principais dúvidas do CNU

Confira, abaixo, 3 das principais dúvidas sobre o resultado do CNU:

1) Lista de classificação do CNU

Para saber se uma pessoa vai se classificar para um cargo ou não, entra a questão do ranqueamento de opções.

Uma pessoa está aprovada para aquele cargo no qual ela obteve nota suficiente para as vagas imediatas e que foi o cargo de sua maior preferência dentro do seu ranqueamento. Ou seja, ela não constará na lista de espera para os cargos que estão abaixo dessa preferência, por outro lado, no caso do candidato ainda ter alguns cargos com uma preferência superior para qual ele não se classificou, ele pode constar em lista de espera destes cargos.

Dessa forma, os candidatos que nãos e classificaram em nenhum cargo podem aparecer na lista de espera para todos os cargos para os quais eles estavam concorrendo.

É importante destacar também, que todos os candidatos têm um ranqueamento de qual posição eles ficaram segundo a ampla concorrência, tendo em vista que todos os candidatos em primeira instância são candidatos de ampla concorrência. Em seguida, segundo cada tipo de vaga reservada o candidato vai ter uma classificação para aquela vaga, assim, candidatos que estão disputando vagas para pessoas negras tem uma classificação dentre as vagas em disputa para pessoas negras, a mesma coisa para pessoas com deficiência e para pessoas indígenas.

Ou seja, pode acontecer de uma pessoa que tem uma classificação menor na ampla concorrência conseguir entrar nas vagas imediatas para cotas de pessoas negras ou pessoas com deficiência, por exemplo.

2) Eliminação provisória

Estar provisoriamente eliminado quer dizer que nessa primeira classificação divulgada no dia 4 de fevereiro, o candidato não constava nem dentro das vagas imediatas nem dentro das vagas de lista de espera para nenhuma das vagas, inclusive aquelas reservadas para pcd, pessoas negras e pessoas indígenas.

A eliminação é provisória porque estão sendo feitas as convocações dos candidatos que passaram para cargos com curso de formação, para que este declarem a sua intenção de fazer o curso ou não. Caso algum desses candidatos não responda ao questionamento ou declare que não tem interesse em fazer o CF, os demais candidatos serão reclassificados, podendo aqueles que estavam provisoriamente eliminados, serem integrados na nova lista de classificação.

3) Quais os próximos passos?

É necessário esperar a lista final que será divulgada no dia 28 de fevereiro.

Para os blocos de 1 ao 7, as listas são provisórias e qualquer desistência em curso de formação pode levar a uma reclassificação de candidatos, dessa forma, a lista que vale é a lista do dia 28 de Fevereiro. Os próximos passos para as pessoas que estão em cargos que não tem curso de formação, é aguardar o chamamento que será feito para estas vagas, que provavelmente se dará no mês de maio de 2025.