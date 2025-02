Comissão técnica do Independência programa treinos em dois períodos

O elenco do Independência vai trabalhar em dois períodos nesta quarta-feira (5), na academia, pela manhã, e no Marinho Monte, no período da tarde, visando o confronto contra o São Francisco. A partida será no domingo (9), a partir das 15h, no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco.

“Precisamos seguir com o nosso trabalho. Conquistamos uma vitória importante no clássico, mas temos os nossos objetivos para a temporada”, declarou o técnico Álvaro Miguéis.

O técnico Álvaro Miguéis deve ter o elenco completo no duelo do fim de semana. Contudo, o treinador deve manter a mesma equipe do clássico contra o Rio Branco.

O diretor de futebol do Independência, João Paulo Junqueira, confirmou a intenção de fechar a contratação de um camisa 9.

“Precisamos de algumas peças, mas um atacante de área é prioridade”, afirmou João Paulo Junqueira.