Concurso Polícia Federal: dois editais até 2026? Veja guia completo

A publicação do edital do concurso Polícia Federal está confirmada para os anos de 2025 e 2026!

Em janeiro de 2025, o governo federal anunciou, por meio do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que serão autorizadas 1.000 vagas para este ano e as outras 1.000 para o ano que vem.

Na ocasião, o ministro informou que os certames serão responsáveis por ampliar o efetivo da corporação de 13 mil para 15 mil policiais. A medida recompõe o quadro histórico da PF.

Em entrevista EXCLUSIVA ao Direção Concursos, o ministro Ricardo Lewandowski contou que o Andrei Rodrigues “tem o maior interesse que isso ocorra o quanto antes.”

Veja, abaixo, tudo que se sabe sobre o concurso Polícia Federal!

Edital do concurso Polícia Federal autorizado para 2025

A autorização do concurso Polícia Federal foi publicada no Diário Oficial da União do dia 14 de fevereiro de 2025. A portaria assinada pelo diretor da PF, Andrei Rodrigues, informa que serão 1.000 vagas de nível superior.

As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Delegado: 120 vagas;

Perito: 69 vagas;

Agente: 630 vagas;

Escrivão: 160 vagas; e

Papiloscopista: 21 vagas.

De acordo com informações do portal do SBT, a previsão é que o edital seja publicado em agosto deste ano, com as provas sendo aplicadas entre os meses de outubro e novembro de 2025.

Novo edital com 1.000 vagas em 2026

A assessoria de imprensa do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) confirmou ao Direção Concursos que serão publicados dois editais de concurso Polícia Federal!

Enquanto um será publicado em agosto de 2025 (já autorizado), uma nova autorização com 1.000 vagas será publicada em janeiro de 2026. A informação é contraditória à informada por fontes ligadas ao Ministério da Gestão e Inovação.

Na ocasião, foi exposto que seria publicado apenas um edital, com 1.000 excedentes sendo aproveitados em 2026. Veja a resposta abaixo:

Remunerações e benefícios

Em maio de 2024, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 1213/24, de iniciativa o Poder Executivo, que prevê reajustes salariais para várias categorias, incluindo servidores da Polícia Federal (PF).

O aumento será concedido de forma escalonada até 2026, com a primeira parcela paga a partir de agosto de 2024.

Para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista os salários iniciais ficarão:

Agosto/2024: R$ 13.900,54;

Maio/2025: R$ 14.164,81; e

Maio/2026: R$ 14.710,10.

Confira, no quadro a seguir, a evolução remuneratória até o final das carreiras:

Já para os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal, os valores iniciais do subsídio serão:

Agosto/2024: R$ 26.300,00;

Maio/2025: R$ 26.800,00; e

Maio/2026: R$ 27.831,70.

Veja a evolução da remuneração:

Além disso, os servidores irão receber os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação: R$ 1.000,00

Auxílio-saúde: R$ 215,00

Adicional de Fronteira (para quem atua em regiões de fronteira)

Auxílio-creche

Requisitos e atribuições dos cargos

Delegado : diploma, devidamente registrado, de bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e comprovação de 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial. Atribuições: instaurar e presidir procedimentos policiais de investigação; orientar e comandar a execução de investigações relacionadas com a prevenção e repressão de ilícitos penais; participar do planejamento de operações de segurança e investigações;supervisionar e executar missões de caráter sigiloso; participar da execução das medidas de segurança orgânica, bem como desempenhar outras atividades, semelhantes ou destinadas a apoiar o órgão na consecução dos seus fins.

: diploma, devidamente registrado, de bacharel em Direito, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e comprovação de 3 (três) anos de atividade jurídica ou policial. Agente de Polícia Federal : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Atribuições: investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais, observada a competência da Polícia Federal; proceder à busca de dados necessários; executar todas as tarefas necessárias à identificação, ao arquivamento, à recuperação, à produção e ao preparo dos documentos de informações; executar todas as atividades necessárias à prevenção e repressão de ilícitos penais da competência da Polícia Federal; conduzir veículos automotores, embarcações e aeronaves; auxiliar a autoridade policial em todos os atos de investigação, cumprir medidas de segurança orgânica; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Escrivão: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Atribuições: dar cumprimento às formalidades processuais, lavrar termos, autos e mandados, observando os prazos necessários ao preparo, à ultimação e à remessa de procedimentos policiais de investigação; atuar nos procedimentos policiais de investigação, acompanhar a autoridade policial, sempre que determinado, em diligências policiais; responsabilizar-se pelo valor das fianças recebidas e pelos objetos de apreensão; conduzir veículos automotores; cumprir medidas de segurança orgânica; atuar nos procedimentos policiais de investigação; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Papiloscopista : diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Atribuições: executar, orientar, supervisionar e fiscalizar os procedimentos de coleta, revelação, levantamento e armazenamento de fragmentos e impressões papilares, exames e laudos oficiais papiloscópicos, representação facial humana; operação e gestão de bancos e sistemas automatizados de identificação civil e criminal; assistir à autoridade policial; desenvolver estudos na área de papiloscopia; conduzir veículos automotores; cumprir medidas de segurança orgânica; desempenhar outras atividades de natureza policial e administrativa, bem como executar outras tarefas que lhe forem atribuídas.

: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso superior em nível de graduação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

Concurso Polícia Federal: qual a idade máxima?

Um dos principais e mais questionados requisitos para o concurso Polícia Federal é a idade, já que na carreira policial é comum os editais exigirem idade máxima aos candidatos.

De acordo com a legislação da Polícia Federal, não existe limite de idade para concorrer a uma das vagas, seja ela na área administrativa ou na carreira policial.

O candidato precisa ter 18 anos na data da posse e observar o limite estabelecido para a aposentadoria compulsória, que hoje é de 75 anos.

Concurso Polícia Federal: o curso tecnólogo é aceito como nível superior?

Assim como os demais concursos públicos, qualquer certificado de nível superior em instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) é aceito nos cargos de Agente de Polícia Federal, Escrivão de Polícia Federal, Papiloscopista Policial Federal, Perito Criminal Federal.

Em cargos específicos da área administrativa é necessário o certificado de nível superior na área pretendida. Já para o cargo de delegado é necessário o nível superior em Direito.

A mesma regra vale para certificados de nível superior em instituições do exterior. O certificado apenas será aceito caso o mesmo seja reconhecido pelo MEC.

Último concurso Polícia Federal

O concurso Polícia Federal de 2021 foi destinado ao preenchimento de 1.500 oportunidades para os cargos de Escrivão, Agente, Papiloscopista e Delegado. Veja as distribuições das vagas entre as carreiras do órgão:

Delegado de Polícia Federal: 123 vagas;

Agente de Polícia Federal: 893 vagas;

Escrivão de Polícia Federal: 400 vagas; e

Papiloscopista: 84 vagas.

Inscritos

Ao todo, o concurso Polícia Federal registrou 321.014 inscrições. Porém, conforme dados divulgados pela própria Cebraspe, o certame registrou 32,82% de abstenções (o que da pouco mais de 100 mil candidatos com inscrições homologadas) nas provas objetivas.

Veja o número de inscrições para cada cargo ofertado:

Agente : 222.304;

: 222.304; Escrivão : 53.486;

: 53.486; Papiloscopista : 17.567; e

: 17.567; e Delegado: 27.657.

Nota de corte concurso Polícia Federal

Confira a nota de corte do certame para cada uma das carreiras ofertadas:

Agente Ampla: 75 Cotas Raciais: 68

Escrivão Ampla: 66 Cotas Raciais: 59

Papiloscopista Ampla: 64 Cotas Raciais: 55



Veja o resultado ordenador dos aprovados:

Ampla Concorrência

PCD

Cotas raciais

Etapas do concurso Polícia Federal

Ao todo, o concurso PF foi realizado em até 8 etapas. Veja:

Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório

Prova prática de digitação, de caráter eliminatório (somente para o cargo de Escrivão)

Prova oral, de caráter eliminatório e classificatório (somente para o cargo de Delegado)

Exame de aptidão física, de caráter eliminatório

Avaliação médica, de caráter eliminatório

Avaliação psicológica, de caráter eliminatório

Avaliação de títulos, de caráter eliminatório (somente para o cargo de Delegado)

Provas objetivas do concurso Polícia Federal

Os candidatos foram submetidos à prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta por 120 questões de certo ou errado no formato Cebraspe (uma errada anula uma certa).

Para o cargo de Delegado, além das 120 questões de certo ou errado, os candidatos serão avaliados por meio de prova discursiva composta por três questões discursivas e elaboração de uma peça profissional.

Para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista, as provas serão subdividas em blocos, sendo: bloco I (60 questões), bloco II (36 questões) e bloco III (24 questões). Além disso, os candidatos serão submetidos à elaboração de texto dissertativo, de até 30 linhas.

Confira, abaixo, quais serão as disciplinas exigidas por cargo:

Agente PF: BLOCO I Português Administrativo Constitucional Penal e Processo Penal Legislação Especial Estatística RLM BLOCO II Informática BLOCO III Contabilidade Geral

Escrivão PF: BLOCO I Português Administrativo Constitucional Penal e Processo Penal Legislação Especial Estatística RLM BLOCO II Informática BLOCO III Contabilidade Geral Arquivologia

Papiloscopista PF: BLOCO I Português Administrativo Constitucional Penal e Processo Penal Legislação Especial Estatística RLM BLOCO II Informática BLOCO III Biologia Física Química

Delegado PF: Administrativo Constitucional Civil e Processo Civil Empresarial Direito Internacional Público e cooperação internacional Penal e Processo Penal Criminologia Previdenciário Direito Financeiro e Tributário



Critérios de eliminação para as provas objetivas

Serão eliminados das provas objetivas para o cargo de Delegado, os candidatos que obtiveram:

a) nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Básicos (P1);

b) nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de Conhecimentos Específicos (P2);

c) nota inferior a 48,00 pontos no conjunto das provas objetivas.

Serão eliminados das provas objetivas para os cargos de Escrivão, Papiloscopista e Agente os candidatos que obtiveram:

a) nota inferior a 6,00 pontos no bloco I da prova objetiva (P1);

b) nota inferior a 3,00 pontos no bloco II da prova objetiva (P1);

c) nota inferior a 2,00 pontos no bloco III da prova objetiva (P1);

d) nota inferior a 48,00 pontos no conjunto dos três blocos da prova objetiva.

Provas discursivas do concurso Polícia Federal

A prova discursiva para o cargo de Delegado da Polícia Federal teve como tema: “poder de polícia administrativa”. Foram cobrados os seguintes aspectos dos candidatos.

conceito de poder de polícia administrativa, diferenciando-o de serviço público [valor: 0,80 ponto];

as condicionantes de validade [valor: 1,00 ponto];

a evolução do entendimento do poder de polícia como imposição de deveres de abstenção para o de imposição de deveres de fazer, apresentando um exemplo [valor: 1,00 ponto];

o contraste entre competência para exercer segurança pública e competência para exercer poder de polícia administrativa [valor: 1,00 ponto].

Já as provas discursivas para os cargos de Agente, Escrivão e Papiloscopista, a prova valeu, ao todo, 13 pontos e teve como tema: “a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais”. Foram cobrados os seguintes aspectos dos candidatos:

o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública [valor: 3,50 pontos];

a observância dos direitos previstos na CF como garantia da validade dos atos praticados pela polícia [valor: 4,50 pontos];

o desempenho da função de policial federal e o respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal [valor: 4,50 pontos];

90% dos pontos em 5 matérias!

Conforme levantado pelo Direção Concursos, 90% dos pontos da prova objetiva do concurso Polícia Federal foi distribuídos em apenas cinco matérias.

As disciplinas de Informática, Contabilidade, Língua Portuguesa, Estatística e Raciocínio Lógico se destacaram nos editais de Agente e Escrivão, correspondendo, no total, a 90% de toda a prova.

Somente em Informática foram 72 questões (Agente e Escrivão). Foram exigidos conhecimentos principalmente nas matérias de Rede de computadores, Teoria geral de sistemas e sistemas de informação, e Intranet.

Como foi o TAF no concurso Polícia Federal?

Os candidatos a qualquer uma das vagas foram submetidos ao Teste de Aptidão Física (TAF), de caráter unicamente eliminatório, que consistiu em:

I – teste em barra fixa;

II – teste de impulsão horizontal;

III – teste de natação (50 metros); e

IV – teste de corrida de 12 minutos.

O candidato foi considerado apto no exame de aptidão física se, submetido a todos os testes, obtiver o desempenho mínimo de 2,00 pontos em cada teste e o somatório mínimo de 10,00 pontos no conjunto dos testes.

Índices do TAF

Abaixo, listamos os índices necessários:

Do teste em barra fixa para candidatos do sexo masculino

Teste de barra fixa PF

a) Teste em barra fixa para candidatos do sexo feminino

Teste de barra fixa PF

b) teste de impulsão horizontal

Teste de impulsão

c) Teste de natação (50 metros)

Natação PF

d) Teste de corrida de 12 minutos

Teste de corrida

