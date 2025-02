A criadora de conteúdo acreana Thaline Frost foi um dos destaques de publicação feita pelas redes sociais oficiais do YouTube, ao lado de outros gigantes da plataforma, como o YouTuber de games Alanzoka.

A publicação fazia uma brincadeira com possíveis nomes de bebês inspirados nos criadores de conteúdo que mais gostam, e entre eles estava a acreana. O perfil do YouTube ainda brinca com a possibilidade, sugerindo “Frost Oliveira”.

Thaline Frost é professora de dança na capital acreana e faz conteúdo sobre K-Pop, principal gênero musical vindo da Coreia do Sul, com notícias, análises, covers de dança e alguns vídeos de rotina durante os dias de apresentação ou viagens.

Atualmente, a criadora de conteúdo soma mais de 578 mil seguidores no YouTube e Instagram, com a criação de conteúdo voltada para os fãs impactados pela onda Hallyu.