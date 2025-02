Homem invade loja, atira contra ex-mulher e ateia fogo no local

Conforme noticiado pelo TopMidiaNews, o crime ocorreu por volta das 9h30, quando as vítimas estavam dentro de uma loja de celulares, de propriedade de Karine, na Avenida XV de Novembro, quando foram atingidas pelos disparos.

No vídeo obtido pelo site local Caarapó News, é possível ver que Renan poupa uma terceira pessoa, que seria cliente da loja. Após os disparos, ele ateia fogo no local.

Após cometer o crime, Renan se trancou no banheiro e efetuou um disparo contra a cabeça. O crime teria motivações passionais, pois Renan não aceitava o fim do relacionamento com ex-mulher, que inclusive havia entrado com medida protetiva contra ele.

Aline era amiga da Karina e ambas foram socorridas com vida, pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital São Mateus. Posteriormente, foram transferidas para Dourados, mas Aline teve a morte confirmada durante a tarde deste sábado.

Renan não teria resistido e morreu ao dar entrada no Hospital São Mateus. Karina está internada em estado grave no Hospital da Vida, em Dourados.