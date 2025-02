Motorista de app morre após ficar preso em carro durante alagamento

Durante um alagamento na Rua Prece, Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, um motorista de aplicativo de 50 anos ficou preso em seu veículo na noite desse sábado (1º/2), e morreu. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Vila Alpina, mas não resistiu.

As informações foram confirmadas pela Defesa Civil do Estado, que, durante a noite, enviou equipes para visitarem as principais cidades atingidas pela chuva na região metropolitana. Não há mais detalhes sobre a identidade da vítima.

O que se sabe

O homem, que era motorista de aplicativo, tentou passar por uma rua alagada, ocasionando uma pane no veículo.

O passageiro conseguiu sair do carro pela porta traseira.

A morte do homem foi constatada no HEV Vila Alpina

A Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte suspeita no 42° Distrito Policial (Parque São Lucas).

Outras ocorrências além do alagamento

A Defesa Civil de Franco da Rocha, onde alagamentos já haviam sido registrados por causa da chuva de sexta-feira (31/1) e um trem descarrilou, teve cerca de 2 mil pessoas afetadas pela tempestade.

Em Cajamar, também na Grande São Paulo, aproximadamente 100 residências foram atingidas por inundações e, na manhã deste domingo (2/2), a água já estava baixando e as famílias estavam retornando para suas casas para iniciar o processo de limpeza. Em poá, não há mais áreas alagadas, porém 1 pessoa continua desabrigada na Avenida Antônio Massa e cerca de 100 pessoas estão desalojadas na casa de parentes.

Caieiras registrou um ponto de alagamento ativo e houve vistoria nas áreas de risco. Em Guarulhos, os alagamentos já haviam baixado neste domingo, mas os bairros Jardim Anny e Jardim Jacy ainda estão com água em nível elevado.

Na capital, além da morte do motorista de aplicativo, equipes da Defesa Civil visitaram os abrigos temporários montados no Jardim Pantanal, que foi uma das regiões mais afetadas pela chuva e permanece embaixo d’água neste domingo.

Santos e Guarujá, no litoral paulista, receberam alertas severos, mas não houve registro de ocorrências graves nos municípios. No Guarujá, os níveis de água baixaram. Há 35 pessoas desabrigadas na Escola Municipal Sérgio Pereira Rodrigues.

São Caetano e São Bernardo do Campo, no ABC paulista, não tiveram registros de desabrigados ou desalojados. A água já havia baixado na manhã deste domingo. Em Santo André, houve registros de deslizamentos e acontecem vistorias. Em Diademas, 125 pessoas foram desalojadas para a casa de parentes.