CNU 2025: mais de 3 mil vagas na nova edição? Veja tudo que se sabe

O Concurso Nacional Unificado foi um dos grandes acontecimentos no mundo dos concursos públicos em 2024, entre milhares de oportunidades, grandes salários e várias polêmicas, o certame deverá ter uma nova edição neste ano! O CNU 2025 já foi confirmado e um novo edital unificado será realizado.

Contudo, ainda são poucas as informações que existem sobre a nova edição. Por isso, a equipe de jornalismo do Direção trouxe TUDO que se sabe sobre o novo CNU!

Confira, a seguir.

CNU 2025: panorama do certame

Uma nova edição do CNU vem sido ventilada desde o fim de 2024, com a ministra Esther Dweck sempre ressaltando o desejo do órgão de realizar novas edições. Assim, em 5 de fevereiro de 2025, a ministra do MGI afirmou que o novo edital seria lançado ainda no primeiro trimestre de 2025, ou seja, até o fim de março deste ano.

Além disso, na última quinta-feira (13/3), o MGI confirmou ao Direção Concursos que novas informações sobre o CNU 2025 serão anunciadas nos próximos dias, até o fim de março.

Já existem diversos órgãos que confirmaram sua vontade de participar de um novo Concurso Nacional Unificado, e duas carreiras específicas já foram confirmadas no novo certame; uma delas é o novo cargo de ATDS (Analista Técnico de Desenvolvimento Econômico), com 750 cargos criados em 2024.

A outra é a carreira de ATJD (Analista Técnico de Justiça e Defesa), também com 750 vagas criadas em 2024. Ou seja, 1.500 vagas já estão confirmadas no próximo Concurso Nacional Unificado.

Ambos os cargos tem o mesmo vencimento básico, com salários iniciais de R$ 9.711,00! Podendo chegar a R$ 21.070,00 ao final da carreira.

CNU 2025: quantas vagas serão ofertadas?

Ainda não existe um número oficial sobre as oportunidades do novo Concurso Nacional Unificado, contudo, o time do Direção confirmou que a expectativa é que sejam ofertadas mais de 3.000 vagas no CNU 2025! Com isso, o Secretário de Gestão de Pessoas do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), José Celso Cardoso Jr., negou que já existe um número definido de vagas.

Além disso, 1.500 vagas já estão confirmadas no CNU 2025, com a criação das carreiras de ATDS (Analista Técnico de Desenvolvimento Econômico) e ATJD (Analista Técnico de Justiça e Defesa) e a confirmação de que essas estarão presentes no novo edital unificado.

A primeira edição do Concurso Nacional Unificado ofertou 6.640 vagas entre 21 órgãos e entidades do Executivo Federal, as oportunidades foram divididas em 8 blocos temáticos, que foram:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

CNU 2025: quais serão os salários iniciais?

A primeira edição do Concurso Nacional Unificado, realizada em 2024, ofertou cargos com salários iniciais de até R$ 22.921,71, cedido aos aprovados na carreira de AFT (Auditor-Fiscal do Trabalho). Contudo, quais serão os salários do novo CNU?

Ainda não existem informações concretas sobre os vencimentos iniciais que os aprovados no cargos ofertados receberão, contudo, os maiores salários de cargos confirmados no CNU 2025 são de R$ 9.711,00; para vagas de ATJD e ATDS.

CNU 2025: quais órgãos irão participar?

Alguns órgãos já manifestaram que irão participar da nova edição do edital nacional unificado! Confira a lista, a seguir:

Fundaj (Fundação Joaquim Nabuco);

Biblioteca Nacional;

MIDR (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional);

Ibram (Instituto Brasileiro de Museus); e

Ministério da Previdência Social.

Além dos órgãos, como afirmado anteriormente, as carreiras de ATDS (Analista Técnico de Desenvolvimento Econômico) e ATJD (Analista Técnico de Justiça e Defesa), também estão confirmadas, ambas são cargos transversais, ou seja, são lotados em diversos órgãos no país.

Além dos já confirmados no novo edital, alguns órgãos também demonstraram interesse em participar de novas edições do CNU, veja a seguir:

Ministério da Previdência Social

Em contato com o Direção Concursos, o MPS (Ministério da Previdência Social) confirmou que há interesse do órgão em participar da segunda edição do CNU! Contudo, é importante mencionar que o concurso do Ministério da Previdência Social ainda não foi oficialmente autorizado.

Já foi solicitada autorização para os cargos de Administrador, Agente Administrativo, Arquivista, Contador, Economista, Estatístico, Técnico em contabilidade, Técnico em comunicação social.

Ministério da Fazenda

O Ministério da Fazenda confirmou ao Direção Concursos que está avaliando se irá aderir ao novo Concurso Nacional Unificado. Já foram autorizadas 30 vagas para o ministério, sendo:

Arquiteto: 2 vagas;

Contador: 25 vagas; e

Engenheiro: 3 vagas.

Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde, em conversas com o Direção, também confirmou que está avaliando se irá aderir, ou não, ao novo CNU. Já foram autorizadas 319 vagas para o ministério, de níveis médio e superior, com salários de até R$ 14.274,86.

EBC (Empresa-Brasil de Comunicação)

Com exclusividade, o Direção Concursos apurou que a Empresa-Brasil de comunicação tem interesse em participar de novas edições do CNU.

Contudo, o órgão afirmou que aguarda a aprovação do novo Plano de Cargos e Remuneração do órgão para a solicitação de um novo concurso.

CNU 2025: quais órgãos não irão participar?

Em contato com alguns órgãos, o Direção apurou quais deles não deverão participar do novo CNU, veja:

Polícia Federal – PF

Em resposta ao time de jornalismo do Direção, a assessoria do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que o concurso será realizado diretamente por banca contratada pela instituição, não integrando o CNU 2025.

Havia a dúvida se o concurso PF Administrativo iria fazer parte do novo Concurso Nacional Unificado, contudo, já foi confirmado que a participação não irá acontecer.

Abin – Agência Brasileira de Inteligência

A Abin (Agência Brasileira de Inteligência) já reforçou em diversas oportunidades o interesse em aderir a novas edições do CNU, contudo, muitos concurseiros têm dúvidas sobre como ocorreria a participação da Agência no certame unificado, tendo em vista as particularidades de sigilo que envolvem a seleção de servidores nas Carreiras de Inteligência.

Por isso, ainda há a dúvida se o órgão participaria do CNU 2025, contudo, a expectativa é que o órgão tenha um concurso próprio.