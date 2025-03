Concurso Banco do Brasil: veja as características da banca Cesgranrio

O novo edital do concurso Banco do Brasil é aguardado com grande expectativa pelos concurseiros, e o contrato com a banca Cesgranrio segue vigente até dezembro de 2025, o que indica que ela organizará o novo certame do banco!

Dessa forma, conhecer as principais caractéristicas da banca e a forma como ela costuma realizar as seleções pode ser um grande diferencial na busca pela aprovação.

A realização do novo concurso Banco do Brasil torna-se possível, pois todos os aprovados na última seleção para o cargo de Agente Comercial, tanto em vagas imediatas quanto em cadastro reserva, já foram convocados. Em relação aos aprovados para Agente de Tecnologia, 1.039 ainda podem ser chamados.

Vale lembrar que a presidente do BB confirmou a convocação de cerca de 1.000 aprovados neste ano.

Confira, nesta matéria, as principais características da banca Cesgranrio!

Concurso Banco do Brasil: perfil da banca Cesgranrio

O histórico da banca reúne grandes editais, principalmente em concursos bancários, como Caixa Econômica Federal, BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia e Banrisul. Além de ser responsável pelas últimas seleções do Banco do Brasil.

A Cesgranrio também foi a organizadora da primeira edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), que ofertou 6.640 vagas de níveis médio e superior de formação para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal.

Dentre as principais características da banca, destacam-se as provas compostas por questões de múltipla escolha, contendo cinco opções, das quais apenas uma é a correta. Os enunciados tendem a ser breves, diretos e claros, com um nível de dificuldade considerado moderado pelos concurseiros.

No que se refere à disciplina de Língua Portuguesa, é comum que haja uma predominância de questões voltadas para a interpretação de textos, seguidas por aquelas que abordam aspectos gramaticais.

Já nas disciplinas relacionadas ao Direito, é frequente a cobrança direta da “lei seca”, com questões que exigem o conhecimento literal dos artigos, sem muita análise de jurisprudência. Isso beneficia os candidatos que têm facilidade em memorizar os artigod mais cobrados em provas.

Além disso, é importante ressaltar que a pontuação costuma ser ponderada, ou seja, há peso diferente para cada bloco de questões, com conhecimentos específicos (como bancários e matemática financeira, no caso de concursos bancários) valendo mais do que conhecimentos gerais.

Última prova do concurso Banco do Brasil

No último concurso Banco do Brasil, realizado em 2022, os candidatos foram avaliados por meio de provas objetivas e discursiva.

As provas objetivas seguiram o tradicional método da banca Cesgranrio, com questões de múltipla escolha contendo cinco alternativas e apenas uma correta.

As avaliações foram compostas por 70 questões de múltipla escolha, sendo 25 questões de Conhecimentos Básicos e 45 questões de Conhecimentos Específicos, totalizando 100,00 pontos.

A prova de Conhecimentos Básicos, totalizou 32,5 pontos:

Língua Portuguesa: 10 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 15,0 pontos;

Língua Inglesa: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada, subtotalizando 5,0 pontos;

Matemática: 5 questões com valor de 1,5 pontos cada, subtotalizando 7,5 pontos;

Atualidades do Mercado Financeiro: 5 questões com valor de 1,0 ponto cada, subtotalizando 5,0 pontos.

Já a avaliação de Conhecimentos Específicos totalizou 67,5 pontos:

Probabilidade e Estatística: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 7,5 pontos;

Conhecimentos Bancários: 5 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 7,5 pontos;

Tecnologia da Informação: 35 questões com valor de 1,5 ponto cada, subtotalizando 52,5 pontos.

Já a prova discursiva foi composta por uma redação, que deveria ser estruturada na forma de texto em prosa do tipo dissertativo argumentativo, e valia 100,0 (cem) pontos.

A redação foi avaliada conforme os critérios a seguir:

a) adequação ao tema proposto;

b) adequação ao tipo de texto solicitado;

c) emprego apropriado de mecanismos de coesão (referenciação, sequenciação e demarcação das partes do texto);

d) capacidade de selecionar, organizar e relacionar de forma coerente argumentos pertinentes ao tema proposto;

e) pleno domínio da modalidade escrita da norma-padrão (adequação vocabular, ortografia, morfologia, sintaxe de concordância, de regência e de colocação).

Provas Cesgranrio para estudar

Confira algumas provas de concursos bancários, aplicadas pela banca Cesgranrio:

Concurso Caixa

Concurso Banco da Amazônia

Concurso Banco do Nordeste

Resumo do concurso Banco do Brasil