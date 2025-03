Concurso Iapen está em andamento com 329 vagas; saiba mais

O concurso Iapen Acre está em andamento! O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre oferta 329 vagas para cargos de nível médio e superior. O concurso é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Além disso, em fevereiro de 2025, foi publicado no Diário Oficial o resultado da 1ª e 2ª fases para o cargo de Agente de Polícia Penal.

O concurso está com resultado final e homologado para os cargos Técnicos e Administrativos. Já o cargo de Agente de Polícia Penal segue com o curso de formação profissional. Confira a publicação na íntegra em “Situação atual“.

Concurso Iapen Acre: situação atual

Linha do tempo do concurso

Concurso IAPEN Acre: remuneração

O edital do concurso IAPEN Acre detalhou a remuneração de cada cargo. Confira a seguir:

Técnico Administrativo Operacional: R$ 3.221,90 (vencimento base: R$ 917,15; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$ 967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$ 914,95; Auxílio Saúde: R$ 422,40 + complementação de salário mínimo).

R$ 3.221,90 (vencimento base: R$ 917,15; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$ 967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$ 914,95; Auxílio Saúde: R$ 422,40 + complementação de salário mínimo). Agente de Polícia Penal: R$ 4.366,60 (vencimento base, conforme Lei Complementar n. 392/2021).

R$ 4.366,60 (vencimento base, conforme Lei Complementar n. 392/2021). Assistente Social: R$ 5.131,34 (vencimento base: R$2.826,59; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$914,95; Auxílio Saúde: R$422,40)

R$ 5.131,34 (vencimento base: R$2.826,59; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$914,95; Auxílio Saúde: R$422,40) Engenheiro Civil: R$ 6.561,76 (vencimento base + demais vantagens)

R$ 6.561,76 (vencimento base + demais vantagens) Especialista em Execução Penal: R$ 5.131,34 (vencimento base: R$2.826,59; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$914,95; Auxílio Saúde: R$422,40).

R$ 5.131,34 (vencimento base: R$2.826,59; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$914,95; Auxílio Saúde: R$422,40). Psicólogo: R$ 5.131,34 (vencimento base: R$2.826,59; Gratificação de Atividade Penitenciária: R$967,40; Gratificação de Risco de Vida: R$914,95; Auxílio Saúde: R$422,40).

Concurso Iapen Acre: cargos e vagas

A seguir, confira os cargos ofertas, a jornada de trabalho de cada, os requisitos e as atribuições.

Técnico administrativo e operacional

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

40 horas semanais Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Médio (antigo 2º grau), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos normativos.

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Médio (antigo 2º grau), fornecido por instituição de ensino reconhecida pelos órgãos normativos. Atribuições: Realizar atividades de Nível Médio, de natureza repetitiva, relacionadas com a elaboração de cálculos aritméticos e estatísticos simples, em busca de dados e informações, envolvendo a necessidade de contatos com interessados e público em geral e abrangendo: execução, sob permanente supervisão e orientação direta, administrativa e técnica, de trabalhos de rotina administrativa relacionadas com questões referentes a pessoal, orçamento e material; trabalhos auxiliares de classificação, codificação, catalogação e arquivamento de papéis e documentos; trabalhos auxiliares de atendimento ao público a à clientela interessada em questões ligadas a unidades administrativas no âmbito do sistema prisional.

Agente de Polícia Penal

Jornada de trabalho: 40h semanais, exercidas em tempo integral e dedicação exclusiva, em regime de escala, podendo ser alterada de acordo com a necessidade da Administração Pública.

40h semanais, exercidas em tempo integral e dedicação exclusiva, em regime de escala, podendo ser alterada de acordo com a necessidade da Administração Pública. Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B”, até a inscrição no Curso de Formação

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Nível Superior, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B”, até a inscrição no Curso de Formação Atribuições: Planejar, coordenar, executar e controlar a ordem pública dos estabelecimentos penais, unidades administrativas correlatas da polícia penal, bem como policiamentos, atividades de atendimentos, serviços de vigilâncias, custódias, escoltas, revistas pessoais, em objetos, guarda, assistências e orientações às pessoas recolhidas nas Unidades Prisionais; incursões em áreas de alto risco em apoio aos outros órgãos de segurança pública ou de atividades de policiamento preventivo destinada à fiscalização de custodia dos beneficiados pelo sistema de monitoramento eletrônico; apurar as infrações cometidas dentro dos estabelecimentos penais, ressalvadas as competências das polícias judiciárias; comunicar ao Poder Judiciário, ao Ministério Público Estadual – MPE e à Defensoria Pública Estadual – DPE sobre infrações e crimes praticados em Unidades Penais; lavrar termo circunstanciado de ocorrência no âmbito de atuação da Polícia Penal e nas hipóteses previstas em lei, encaminhandoo à autoridade competente; realizar a proteção do perímetro de todas as dependências prisionais, ou em locais público ou privado, no interesse público, onde haja custodiado de forma transitória ou permanente, sob a égide da Polícia Penal, podendo, ainda, revistar pessoas, ou vistoriar veículos; atuar em ocorrências de fuga iminente e imediata, no planejamento de recaptura de foragidos das Unidades Penais, custodiado em geral e correlatas; executar recapturas ou capturas de foragidos da justiça no âmbito da Polícia Penal; dirigir e atuar em Núcleo de Informação e Inteligência Policial Penal, visando à prevenção de crimes e outros sinistros relacionados ao Sistema Penal ou correlatos; atuar e dirigir Unidade Policial de Monitoração Eletrônica de presos, fiscalizando a aplicação de sanção imposta ao monitorado; colaborar com políticas sociais voltadas para o sistema prisional; cumprir diligência no âmbito de instrução de processos oriundos de faltas disciplinares relativas à execução da pena, quando solicitado pelo órgão competente; coordenar os sistemas informatizados de rede e bancos de dados próprios, com apoio de outras instituições quando necessário, controlando os acessos de servidores da Polícia Penal no interesse do serviço policial; executar operações de transporte, custódia e escolta de presos em movimentações de transferências interestaduais; quando requisitado, acompanhar e realizar a segurança de autoridades judiciarias e outras que exercem funções essenciais à Justiça, quando em visitas correcionais aos estabelecimentos penais; exercer o gerenciamento e negociação em eventos que envolva rebeliões com reféns, motins, fugas e outros distúrbios prisionais, solicitando, quando necessário, auxílio de outras forças policiais que compõem a segurança pública, nos termos do Decreto nº 6.796, de 14 de setembro de 2020; patrulhar áreas externas que estejam sob a circunscrição da Polícia Penal; colher e inventariar elementos informativos durante apurações e intervenções no âmbito da Polícia Penal; conduzir viaturas, embarcações e aeronaves conforme habilitação específica; formar, treinar, capacitar, especializar e aperfeiçoar o seu pessoal e, mediante convênio ou termo de cooperação, o pessoal de outras instituições; apurar e punir, na forma da lei, as infrações administrativas de seus servidores; desempenhar outras atividades que se enquadrem no âmbito de suas competências

Assistente Social

Jornada de trabalho : 40 horas semanais

: 40 horas semanais Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e registro no Conselho de Classe correspondente.

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Serviço Social, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e registro no Conselho de Classe correspondente. Atribuições: Planejar, coordenar, supervisionar, auditar, avaliar e executar planos, programas e projetos nas áreas de sua atuação profissional no âmbito do sistema prisional. Prestar orientação e atendimento às pessoas privadas de liberdade, famílias e grupos, com vistas à garantia dos direitos sociais. Pesquisar a realidade social. Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área de serviço social. Emitir pareceres, informações técnicas e demais documentações. Analisar, processar e atualizar dados. Levantar, sistematizar e interpretar dados, informações e indicadores. Integrar Conselhos, Comissões e Grupos de Trabalho a que for designado e, executar outras tarefas damesma natureza ou nível de complexidade associado ao seu cargo e em consonância com as normas relativas ao tratamento penal e a ressocialização. Promover reuniões com equipes técnicas vinculadas à área, para debater problemas, propor soluções e elaborar estudos; elaborar laudos e relatórios técnicos, quando necessário; e executar outras tarefas correlatas.

Engenheiro Civil

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

40 horas semanais Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e registro no Conselho de Classe correspondente.

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Engenharia Civil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, e registro no Conselho de Classe correspondente. Atribuições: elaborar, coordenar, reformular, acompanhar e/ou fiscalizar projetos, preparando planta, especificações técnicas e estéticas da obra; estudar características e preparar planos, métodos de trabalho e demais dados requeridos, para possibilitar a construção, manutenção e reparo das obras; analisar e avaliar, em geral, as condições requeridas para a obra, estudando o projeto e examinando as características do terreno disponível, para determinar o local mais apropriado para a construção; calcular os esboços e deformações previstos na obra projetada ou que afetam a mesma, consultando outros especialistas, trocando informações relativas ao trabalho a ser desenvolvido; consultar tabelas, efetuando comparações, levando em consideração fatores como carga calculada, pressões de água, resistência aos ventos e mudanças de temperatura, para apurar a natureza dos materiais que devam ser utilizados na construção e outros; fiscalizar obras executadas pela administração direta ou por terceiros; participar da elaboração de projetos relativos à obras públicas; e executar outras tarefas correlatas no âmbito do sistema prisional.

Especialista em Execução Penal

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

40 horas semanais Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC.

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC. Atribuições: Planejar, elaborar, coordenar, supervisionar, executar, acompanhar e avaliar planos, programas e projetos de política prisional, além de suporte e apoio técnico às atividades de classificação e assistência material, educacional, social e à saúde do preso, internado ou egresso, conforme disposto nos artigos 6º e 11 da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), efetivar as disposições de sentença ou decisão judicial, coletar, processar e atualizar dados de ocupação e lotação, promover pesquisa e apresentar relatórios para assegurar o cumprimento da Lei de Execução Penal e demais legislações vigentes, atuando nos estabelecimentos penais ou unidades administrativas e exercendo atividades de natureza técnica, administrativa e de apoio relacionados ao sistema prisional.

Psicóloga

Jornada de trabalho: 40 horas semanais

40 horas semanais Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, acrescido de registro no conselho de classe correspondente

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Psicologia, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, acrescido de registro no conselho de classe correspondente Atribuições: Realizar atendimento psicológico ao preso e egresso por meio de entrevistas, observando reações e comportamentos individuais; analisar a influência de fatores que atuam sobre o indivíduo, aplicando testes psicológicos, participando de reuniões clínicas e utilizando métodos de verificação para diagnóstico e tratamento a ser dispensado; orientar quanto às formas mais adequadas de atendimento e disciplina, objetivando o ajustamento e a integração social do indivíduo; Atuar no diagnóstico, correção e prevenção de distúrbios psíquicos; Atuar para mudança do conceito de crime relacionado unicamente a patologia ou histórico individual; Promover dispositivos que desenvolva a autonomia, autoestima e expressão da individualidade; Promover o preso como protagonista na execução da pena, atuar com as pessoas presas, tendo em vista a liberdade para além dos muros da instituição prisional; Estimular a descontinuidade dos círculos viciosos: encarceramento e exclusão social; Participar de conselhos comunitários que visem a inclusão dos presos, seus filhos e familiares; Participar de cursos, seminários e simpósios que tenham temas voltados a intervenção do psicólogo em Políticas Públicas; Ter como perspectiva de atendimento a psicologia individual, coletiva e judiciária, através da entrevista de orientação psicológica, grupos de convivência e atendimento familiar.

Concurso IAPEN Acre: etapas

As etapas do concurso variam conforme o cargo. As provas objetivas e discursivas foram realizadas nas seguintes cidades:

Brasiléia

Cruzeiro do Sul

Feijó, Jordão

Marechal Thaumaturgo

Porto Walter

Rio Branco

Santa Rosa do Purus

Sena Madureira

Tarauacá do Estado do Acre.

Na tabela a seguir, está detalhado as etapas e o caráter de cada uma para os cargos previstos no edital.

Cargo Fase Etapa Caráter Responsável Técnico Administrativo e Operacional 1ª Prova Objetiva Eliminatório e Classificatório IBFC Prova Discursiva Eliminatório e Classificatório IBFC Assistente Social Engenheiro Civil Especialista em Execução Penal 1ª Prova Objetiva Eliminatório e Classificatório IBFC Prova Discursiva Eliminatório e Classificatório IBFC Prova de títulos Classificatório IBFC Agente de Polícia Penal 1ª Prova Objetiva Eliminatório e Classificatório IBFC Prova Discursiva Eliminatório e Classificatório IBFC Prova de títulos Classificatório IBFC 2ª Prova de Aptidão Física Eliminatório IBFC Exame Psicotécnico Eliminatório IBFC Exame Médico e Toxicológico Eliminatório IBFC Investigação Criminal e Social Eliminatório IAPEN/AC 3ª Curso de Formação Eliminatório e Classificatório IAPEN/AC

As etapas da 2ª Fase para o cargo de Agente de Polícia Penal (Prova de Aptidão Física, Exame Psicotécnico, Exame Médico e Toxicológico e Investigação Criminal e Social), bem como a Perícia Médica das pessoas com deficiência para todos os cargos, serão realizadas nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul do Estado do Acre, conforme previsão no edital.

A etapa da 3ª Fase (Curso de Formação) para o cargo de Agente de Polícia Penal será realizada na cidade de Rio Branco do Estado do Acre.

Prova objetiva do Concurso Iapen Acre

A Prova Objetiva foi de caráter eliminatório e classificatório. A seguir, confira quantas questões foram cobradas em cada disciplina:

Língua Portuguesa: 10 questões (peso 1)

História e Geografia do Acre: 10 questões (peso 1)

Informática básica: 10 questões (peso 1)

Específicas: 30 questões (peso 2)

A Prova Objetiva foi avaliada na escala de 0 a 60 pontos. Foi considerado habilitado nesta etapa o candidato que, cumulativamente:

tenha acertado, no mínimo, 15 (quinze) pontos na prova de Conhecimentos Gerais;

tenha acertado, no mínimo, 30 (trinta) pontos na prova de Conhecimentos Específicos; e

tenha acertado, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) pontos do total da prova objetiva.

Prova Discursiva

Prova Discursiva foi constituída de 1 (uma) Redação, cujo tema foi fornecido no momento da Prova Objetiva. Para o desenvolvimento da Redação, o candidato precisou redigir no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas.

Prova de títulos

A Prova de Títulos foi avaliada na escala de 0 (zero) a 3 (três) pontos.

Prova de aptidão física (agente)

Os exercícios cobrados foram os seguintes:

barra fixa;

flexão;

abdmoninal;

corrida.

Resumo do Concurso IAPEN Acre