Concursos federais: Câmara aprova reestruturação salarial

Boa notícia para quem deseja ingressar em um cargo público via concursos federais! A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (21), o projeto que reestrutura carreiras e reajusta os vencimentos de servidores do Poder Executivo.

Com a aprovação, o texto segue para votação no Senado Federal. Ele foi enviado pelo governo federal em abril de 2025 e e tramitou em regime de urgência constitucional. Dentre os principais tópicos do texto, estão:

a criação as carreiras de Desenvolvimento Socioeconômico, de Desenvolvimento das Políticas de Justiça e Defesa e de Fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários;

reajuste dos salários de servidores e de empregados públicos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal;

reajuste da remuneração de cargos em comissão, de funções de confiança e de gratificações do Poder Executivo Federal;

transformação de cargos efetivos vagos em outros cargos efetivos, em cargos em comissão e em funções de confiança.

De acordo com o governo, de novas carreiras e as transformações de cargos não geram impacto no Orçamento, já que dependem de regulamentação específica por carreira ou órgão por meio de decreto. É importante destacar que as carreiras de Desenvolvimento Socioeconômico, de Desenvolvimento das Políticas de Justiça e Defesa estarão no Concurso Nacional Unificados, que é um dos principais concursos federais dos últimos anos.

Os impactos referentes aos reajustes e reestruturações de carreira contemplam 38 acordos fechados pelo governo com diversas categorias em 2024. Segundo o texto, as remunerações e salários dos servidores e empregados públicos federais terão reajuste salarial em duas etapas, a última em 1º de abril de 2026.

Concursos federais – INSS adere ao Concurso Nacional Unificado 2025

A realização da segunda edição do Concurso Nacional Unificado está confirmada para 2025 e a principal adesão ao certame foi do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)!

O MGI confirmou, neste 20 de maio, que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aderiu à seleção e deve ofertar 300 vagas para o cargo de Analista do Seguro Social. O cargo exige nível superior de formação e, até o momento, não há previsão de oferta de vagas para nível superior em qualquer área de formação. Serão contempladas oportunidades para, pelo menos, as seguintes especialidades:

Serviço Social

Psicologia

Terapia Ocupacional

Fisioterapia

Dessa forma, o número de órgãos participantes do CNU passou de 35 para 36 e o total de vagas ofertadas subiu de 3.352 para 3.652. As oportunidades serão segmentadas em:

Vagas imediatas: 2.480

Vagas previstas para autorizações em cadastro reserva: 1.172

Total de vagas: 3.652