CNU 2025: edital será publicado ainda nesta semana; confira a data

O edital do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) está cada dia mais próximo de ser publicado! A abertura do certame está prevista para ocorrer nos próximos dias.

Recentemente, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) anunciou que o edital será publicado ainda nesta semana, ou seja, até o dia 4 de julho. A banca organizadora é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Cronograma e vagas do CNU 2025

Confira as datas mais importantes do cronograma do CNU:

Edital de abertura : até 4 de julho de 2025

: até 4 de julho de 2025 Inscrições : julho de 2025

: julho de 2025 Prova objetiva : 5 de outubro de 2025

: 5 de outubro de 2025 Prova discursiva (2ª fase) : 7 de dezembro de 2025

: 7 de dezembro de 2025 Resultado final: fevereiro de 2026

O certame ofertará 3.652 vagas para cargos em diversas áreas de atuação, sendo 508 vagas de nível médio e 3.144 vagas de nível superior.

Nessa edição, os blocos serão segmentados pelos temas abaixo:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas

– Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas

– Cultura e Educação: 130 vagas Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas

– Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas

– Engenharias e Arquitetura: 306 vagas Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas

– Administração: 1.171 vagas Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas

– Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas

– Justiça e Defesa: 250 vagas Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas

– Intermediário – Saúde: 168 vagas Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas

Do total de 3.652 vagas ofertadas, 3.000 oportunidades serão concentradas em órgãos com sede em Brasília/DF, o que representa 82% do provimento do certame. No entanto, também haverá vagas em diversos estados brasileiros.

Os blocos temáticos do CNU 2025 foram oficialmente revelados! Com a novidade, os concurseiros já podem direcionar seus estudos à sua vaga de preferência.

Agora que você sabe para qual bloco vai concorrer, é hora de focar na preparação!

Salários e informações gerais

Os aprovados no Concurso Nacional Unificado receberão salários iniciais de até R$ 17.726,42, como é o caso do cargo de Especialista em Regulação, das Agências Reguladoras.

Em relação aos cargos de nível médio, as remunerações iniciais variam de R$ 4.787,59 e R$ 8.697,59. Os servidores do Poder Executivo Federal ainda fazem jus ao auxílio-alimentação, equivalente a R$ 1.000,00.

Resumo

