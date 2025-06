CNU 2025: publicada autorização de mais de 2.000 vagas; confira

O edital da segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) está previsto para julho, e foi publicada autorização de 2.021 vagas a serem ofertadas no certame.

As autorizações foram publicadas em Diário Oficial da União nesta terça-feira (3/6) e são destinadas a 24 órgãos federais.

Dentre as autorizações estão 300 vagas para o cargo de Analista do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 21 vagas para Técnico em Assuntos Educacionais da Fundação Escola Nacional de Administração Pública (Enap) e mais 1.700 vagas distribuídas da seguinte forma:

Órgão Cargo Vagas Agência Nacional do Cinema – ANCINE Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual 10 Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual 10 Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural 15 Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural 35 Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural 16 Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC Técnico em Regulação de Aviação Civil 70 Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações 50 Agência Nacional de Mineração – ANM Técnico em Atividades de Mineração 80 Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS Técnico em Regulação de Saúde Suplementar 20 Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários 30 Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres 50 Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária 14 Imprensa Nacional – IN Engenheiro 4 Técnico em Comunicação Social 10 Ministério das Cidades – MCID Arquiteto 3 Contador 2 Engenheiro 10 Comando da Aeronáutica – C.AER Pesquisador 35 Tecnologista 50 Contador 5 Comando do Exército – C.EX Analista de Tecnologia Militar 1 Engenheiro de Tecnologia Militar 5 Assistente Social 5 Enfermeiro 30 Médico 10 Nutricionista 5 Psicólogo 5 Pesquisador 20 Tecnologista 50 Comando da Marinha – CM Enfermeiro 5 Médico 65 Técnico em Comunicação Social 5 Analista de Tecnologia Militar 2 Engenheiro de Tecnologia Militar 20 Pesquisador 10 Tecnologista 33 Hospital das Forças Armadas – HFA Especialista em Atividades Hospitalares 50 Médico 50 Técnico em Atividades Médico-Hospitalares 30 Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA Contador 4 Engenheiro Agrônomo 60 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN Analista I 33 Técnico I 27 Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA Arquiteto 1 Contador 1 Engenheiro 30 Estatístico 1 Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO Analista em Ciência e Tecnologia 15 Pesquisador 10 Tecnologista 40 Ministério do Turismo – MTUR Arquiteto 1 Engenheiro 2 Estatístico 3 Contador 2 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI Assistente Social Cadastro de reserva Médico Cadastro de reserva Psicólogo Cadastro de reserva Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico 250 Analista Técnico de Defesa e Justiça 250 Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI Pesquisador 5 Tecnologista 27 Analista em Ciência e Tecnologia 18

Panorama do CNU 2025

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) foi oficialmente anunciada no dia 28 de abril.

A nova edição irá ofertar 3.652 oportunidades em 36 órgãos do Poder Executivo Federal, além de vagas em carreiras transversais, que são aquelas cujo servidor pode atuar em diversos órgãos e Ministérios.

O total de vagas será distribuído da seguinte forma:

1.172 vagas para provimento de curto prazo (todas de nível superior) – chamamento ocorrerá logo após a homologação do resultado final MGI (assistente social, médico e psicólogo): 172 Analista Técnico Administrativo (MGI): 1.000

(todas de nível superior) – chamamento ocorrerá logo após a homologação do resultado final 2.480 vagas , sendo: 1.972 de nível superior 508 de nível médio

, sendo:

Durante o seminário “Logística de Grandes Concursos: Tendências, Desafios e Soluções”, realizado na última segunda-feira (2/6), o diretor de logística do CNU, Alexandre Retamal, informou que serão nove blocos temáticos, sendo dois destinados às carreiras de nível médio e um bloco (Bloco 8) que será destinado somente às Agências Reguladoras.

O Direção Concursos obteve, com exclusividade, a informação de que a banca organizadora será definida até o dia 15 de junho, já o cronograma previsto pelo MGI aponta que a publicação do edital de abertura está prevista para o mês de julho de 2025. O período de inscrições também deve ser iniciado em julho.

A previsão é que as provas objetivas e discursivas sejam aplicadas em dias distintos:

Prova objetiva: 5 de outubro; e

5 de outubro; e Prova discursiva: 7 de dezembro.

Por fim, os resultados finais do CNU 2025 devem ser divulgados em fevereiro de 2026.

Fundação Cesgranrio é a favorita

Como mencionado anteriormente, a banca organizadora do CNU 2025 está prevista para ser definida ainda na primeira quinzena de junho, e conforme apurado pelo time de jornalismo do Direção, a Fundação Cesgranrio é a favorita para organizar o certame.

Conforme apurado pelo jornalista Victor Gammaro, a impressão é de que a experiência adquirida na primeira edição, realizada em 2024, e o menor tempo disponível para todos os trâmites tenham pesado para que a banca organize, agora, a segunda edição do certame.

O time de jornalismo do Direção segue apurando novas informações, mas tudo indica que a resistência interna inicial foi vencida pela “praticidade” de trabalhar com uma empresa que já lidou com o CNU.

Além disso, vale lembrar que segundo o projeto básico, um dos requisitos para a contratação é que a banca escolhida deverá comprovar capacidade técnica para organizar exames públicos, em âmbito nacional, com o número de inscritos igual ou superior a 750 mil candidatos.

Assim, apenas quatro bancas estão aptas a participarem da organização do CNU 2025: Cebraspe, Fundação Getúlio Vargas (FGV), IBFC e Fundação Cesgranrio.

