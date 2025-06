CNU 2025: saiba o que esperar da FGV como banca

A Fundação Getúlio Vargas está oficialmente contratada como banca organizadora do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) e os concurseiros já devem iniciar a sua preparação o quanto antes!

O contrato com a FGV foi assinado na última segunda-feira (10/6), após publicação no Portal Nacional de Contratações Públicas. Pensando nisso, os professores do Direção Concursos, Rondinelle Dias e Marianna Zacharias elencaram dicas para os alunos se prepararem para a banca.

Segundo o professor de Realidade Brasileira, Rondinelle Dias, o principal ponto é que os alunos devem se atentar em relação ao último edital, já que ele veio “relativamente extenso com 15 itens e multidisciplinar”, com conteúdos de história, geografia e até direito constitucional.

O mais importante para os alunos se atentarem é estudar conforme o último edital e principalmente terem uma atenção especial a multidisciplinaridade dos assuntos que são abordados. Conta Rondinelle.

O professor lista os assuntos que podem ter destaque no CNU 2025, que são:

Meio Ambiente;

Promoção de Igualdade;

Exclusão e Igualdade Social

Socioeconomia;

Desenvolvimento Urbano e Econômico.

Ele reitera que a FGV vai explorar um tipo de questão mais teórica.

No âmbito de Direitos Humanos, a professora Marianna Zacharias, expôs que os candidatos devem conter uma base “muito boa de estudos”. Apesar da FGV ter seus temas preferidos, ela pode surpreender em uma prova.

Na última edição do CNU, a Fundação Cesgranrio optou por ter um foco na questão de Atualidades, já a Fundação Getúlio Vargas opta por colocar questões mais “Letra de Lei”.

Os alunos tendo uma boa base dos normativos que vão cair para que eles consigo trazer para o contexto mais social. Contou a professora.

Panorama do CNU 2025

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) foi oficialmente anunciada no dia 28 de abril.

A nova edição irá ofertar 3.652 oportunidades em 36 órgãos do Poder Executivo Federal, além de vagas em carreiras transversais, que são aquelas cujo servidor pode atuar em diversos órgãos e Ministérios.

O total de vagas será distribuído da seguinte forma:

1.172 vagas para provimento de curto prazo (todas de nível superior) – chamamento ocorrerá logo após a homologação do resultado final MGI (assistente social, médico e psicólogo): 172 Analista Técnico Administrativo (MGI): 1.000

(todas de nível superior) – chamamento ocorrerá logo após a homologação do resultado final 2.480 vagas , sendo: 1.972 de nível superior 508 de nível médio

, sendo:

No seminário, Retamal informou que serão nove blocos temáticos, sendo dois destinados às carreiras de nível médio e um bloco (Bloco 8) que será destinado somente às Agências Reguladoras.

O cronograma previsto pelo MGI aponta que a publicação do edital de abertura está prevista para o mês de julho de 2025. O período de inscrições também deve ser iniciado em julho.

A previsão é que as provas objetivas e discursivas sejam aplicadas em dias distintos:

Prova objetiva: 5 de outubro; e

5 de outubro; e Prova discursiva: 7 de dezembro.

Por fim, os resultados finais do CNU 2025 devem ser divulgados em fevereiro de 2026.

Maiores salários no CNU 2025

Antes de revelar quais são os cargos com maiores salários no CNU 2025, é importante ressaltar que os valores abaixo já consideram o reajuste de 9% concedido pelo governo federal a partir de maio de 2025.

Vale destacar, ainda, que os servidores do Poder Executivo Federal fazem jus ao auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 e demais gratificações regulamentadas em cada carreira, acréscimos que não estão inclusos nos valores abaixo.

Em diversos cargos, os ganhos reais poderão ser ainda mais atrativos para os aprovados que possuírem titulação de mestrado ou doutorado.

Acompanhe:

Agência Nacional do Cinema – ANCINE

Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual Vagas: 10 Salário inicial: R$ 17.890,55



Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural Vagas: 15 Salário inicial: R$ 17.890,55



Centro Nacional de Primatas (CENP)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica Vagas: 6 Salário inicial: R$ 11.793,51

Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica Vagas: 1 Salário inicial: R$ 11.793,51

Pesquisador em Saúde Pública Vagas: 3 Salário inicial: R$ 13.336,92



Instituto Evandro Chagas (IEC) – CNU 2025

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica Vagas: 17 Salário inicial: R$ 11.793,51

Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica Vagas: 1 Salário inicial: R$ 11.793,51

Pesquisador em Saúde Pública Vagas: 10 Salário inicial: R$ 13.336,92



Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico (ATDS) Vagas: 250 Salário inicial: R$ 10.584,99

Analista Técnico de Justiça e Defesa (ATJD) Vagas: 250 Salário inicial: R$ 10.584,99



Veja a lista completa de cargos a serem ofertados no CNU 2025!