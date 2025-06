CNU: Saiba como funcionará o uso da lista de espera para contratações temporárias

Foi publicada nesta quarta-feira (18/6), no Diário Oficial da União, uma portaria que regula a utilização do banco de aprovados em lista de espera do Concurso Nacional Unificado (CNU 2024). A medida abre caminho para que candidatos que ficaram fora das vagas imediatas possam ser contratados temporariamente por órgãos públicos federais.

O banco de espera considera as preferências de cargo e cotas indicadas pelos candidatos na inscrição. A novidade, porém, é que a contratação dependerá de autorização do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

📌 Importante: Essa convocação temporária não interfere nas convocações para cargos efetivos previstas no concurso original.

Segundo o documento, os órgãos que participaram do CNU poderão solicitar ao MGI a autorização para uso da lista, desde que o concurso ainda esteja dentro do prazo de validade. Caso a lista seja utilizada, fica proibida a realização de novo processo seletivo simplificado para as mesmas funções.

As contratações temporárias ocorrerão mediante Edital de Chamamento, publicado no DOU, com informações sobre funções, atividades, salários, carga horária e prazo do contrato.

🔎 A manifestação de interesse será etapa obrigatória para participar da seleção temporária. No entanto, não manifestar interesse em uma vaga não elimina o candidato de outras convocações, seja temporária ou efetiva.

Caso a lista de espera se esgote e ainda restem vagas, o órgão poderá, aí sim, realizar outro processo seletivo simplificado.

📄 Confira a portaria na íntegra neste link.

🧭 Panorama do Concurso Nacional Unificado (CNU 2024)

A primeira edição do CNU ofereceu 6.640 vagas para 21 órgãos e entidades federais, com salários iniciais que variam de R$ 5.866,69 a R$ 22.921,71.

🗂️ As vagas foram distribuídas em 8 blocos temáticos, conforme abaixo:

As provas foram aplicadas em 18 de agosto em 228 municípios, com mais de 2,1 milhões de inscritos.

🔮 Novo CNU 2025 já está confirmado!

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado está oficialmente em andamento. Anunciado em 28 de abril, o CNU 2025 vai oferecer 3.652 vagas para 36 órgãos federais.

📌 Destaques:

1.172 vagas de curto prazo (nível superior) : convocação logo após homologação

2.480 vagas regulares: 1.972 para nível superior e 508 para nível médio

A banca organizadora será a FGV, com edital previsto para julho de 2025.

🧩 Os blocos temáticos serão expandidos para 9 grupos, incluindo dois exclusivos para nível médio e um só para Agências Reguladoras (Bloco 8).

📅 Cronograma previsto:

Edital: Julho de 2025

Inscrições: Julho de 2025

Prova objetiva: 5 de outubro de 2025

Prova discursiva: 7 de dezembro de 2025

Resultado final: Fevereiro de 2026

💰 Salário inicial pode chegar a R$ 17.890,55, dependendo do cargo.

Por Redação ContilNet | Com informações do Direção Concursos