CNU terá banca organizadora definida em junho; iniciais de até R$ 17,8 mil

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU) se aproxima a cada dia e o Direção Concursos obteve, com exclusividade, importantes informações a respeito dos trâmites para abertura do certame!

Segundo fontes do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), a definição da banca organizadora do CNU 2025 está prevista para ocorrer ainda na primeira quinzena de junho. Ou seja, nos próximos dias será revelado qual empresa ganhou a disputa pela organização do certame único do Executivo Federal. O contrato está previsto para ser assinado no dia 16 de junho.

A declaração foi dada nesta segunda-feira, 2 de junho, durante o Seminário Internacional de Concursos Públicos, que ocorre no MGI. Vale mencionar que um representante da banca Cebraspe acompanha o evento.

Outro ponto relevante é que, segundo o projeto básico, um dos requisitos para a contratação é que a banca escolhida deverá comprovar capacidade técnica para organizar exames públicos, em âmbito nacional, com o número de inscritos igual ou superior a 750 mil candidatos.

Nesse contexto, apenas quatro bancas estão aptas a participarem da organização do CNU: Cebraspe, Fundação Getúlio Vargas (FGV), IBFC e Fundação Cesgranrio. Esta última, vale dizer, organizou a primeira edição do CNU, que foi marcada por diversos problemas e, consequentemente, teria desagradado o MGI.

A previsão do governo federal é que a publicação do edital de abertura ocorra no mês de julho. As provas, por sua vez, devem ocorrer em 5 de outubro de 2025.

Veja o cronograma previsto pelo MGI para o novo CNU:

Edital e inscrições: julho de 2025

Prova objetiva: 5 de outubro de 2025

Prova discursiva (2ª fase): 7 de dezembro de 2025

Resultado final: fevereiro de 2026

O certame ofertará 3.652 vagas de níveis médio e superior em diversos cargos de 36 órgão do Poder Executivo Federal. Os salários iniciais oferecidos chegam a até R$ 17,8 mil.

Maiores salários no CNU 2025

Antes de revelar quais são os cargos com maiores salários no CNU 2025, é importante ressaltar que os valores abaixo já consideram o reajuste de 9% concedido pelo governo federal a partir de maio de 2025.

Vale destacar, ainda, que os servidores do Poder Executivo Federal fazem jus ao auxílio-alimentação de R$ 1.000,00 e demais gratificações regulamentadas em cada carreira, acréscimos que não estão inclusos nos valores abaixo.

Em diversos cargos, os ganhos reais poderão ser ainda mais atrativos para os aprovados que possuírem titulação de mestrado ou doutorado.

Acompanhe:

Agência Nacional do Cinema – ANCINE

Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual Vagas: 10 Salário inicial: R$ 17.890,55



Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP

Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural Vagas: 15 Salário inicial: R$ 17.890,55



Centro Nacional de Primatas (CENP)

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica Vagas: 6 Salário inicial: R$ 11.793,51



Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica Vagas: 1 Salário inicial: R$ 11.793,51



Pesquisador em Saúde Pública Vagas: 3 Salário inicial: R$ 13.336,92



Instituto Evandro Chagas (IEC) – CNU 2025

Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica Vagas: 17 Salário inicial: R$ 11.793,51



Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica Vagas: 1 Salário inicial: R$ 11.793,51



Pesquisador em Saúde Pública Vagas: 10 Salário inicial: R$ 13.336,92



Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico (ATDS) Vagas: 250 Salário inicial: R$ 10.584,99



Analista Técnico de Justiça e Defesa (ATJD) Vagas: 250 Salário inicial: R$ 10.584,99