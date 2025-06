CNU: veja o que foi cobrado para nível médio no último edital

A Fundação Getúlio Vargas será a banca organizadora da segunda edição edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) e os interessados nas oportunidades de nível médio podem usar o último edital como base de estudos!

A banca foi definida na última quinta-feira (5/6), após divulgação no Portal Nacional de Contratações Públicas. Durante o seminário “Logística de Grandes Concursos: Tendências, Desafios e Soluções”, o o diretor de logística do CNU, Alexandre Retamal, expôs que o cronograma prevê que o contrato com a banca, no caso a Fundação Getúlio Vargas, seria assinado no dia 16 de junho de 2025.

Retamal também informou que serão nove blocos temáticos, sendo dois destinados às carreiras de nível médio e um bloco (Bloco 8) que será destinado somente às Agências Reguladoras.

Além disso, o Coordenador-Geral do CNU, Pedro Assumpção Alves, informou que os órgãos que possuem interesse em participar da nova edição ainda podem manifestar o desejo, mas pondera que devem realizar “logo”.

O CNU 2025 irá ofertar 3.652 vagas de níveis médio e superior em diversos cargos de 36 órgão do Poder Executivo Federal. Os salários iniciais oferecidos chegam a até R$ 17,8 mil.

O que foi cobrado no último CNU para nível médio?

De acordo com o último edital do CNU, os candidatos de nível médio foram avaliados pelos seguintes conteúdos:

LÍNGUA PORTUGUESA

Compreensão de textos. A organização textual dos vários modos de organização discursiva. Coerência e coesão. Ortografia. Classe, estrutura, formação e significação de vocábulos. Derivação e composição. A oração e seus termos. A estruturação do período. As classes de palavras: aspectos morfológicos, sintáticos e estilísticos. Linguagem figurada. Pontuação.

NOÇÕES DE DIREITO

I – DIREITO E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Direitos e deveres individuais e coletivos. Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Direitos sociais. Nacionalidade e cidadania. Garantias constitucionais individuais. Garantias dos direitos coletivos, sociais e políticos.

II – A ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

Administração pública (artigos de 37 a 41, da Constituição Federal de 1988).

III – DIREITO ADMINISTRATIVO

Direito administrativo: conceito, fontes e princípios. Organização administrativa da União; administração direta e indireta. Agentes públicos: poderes, deveres e prerrogativas; cargo, emprego e função públicos; Regime Jurídico Único (Lei nº 8.112/1990 e suas alterações): provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição; direitos e vantagens; regime disciplinar; responsabilidade civil, criminal e administrativa. Poderes administrativos: poder hierárquico; poder disciplinar; poder regulamentar; poder de polícia; uso e abuso do poder. Ato administrativo: validade, eficácia; atributos; extinção, desfazimento e sanatória; classificação, espécies e exteriorização; vinculação e discricionariedade. Serviços Públicos: conceito, classificação, regulamentação e controle; delegação: concessão, permissão, autorização. Controle e responsabilização da administração: controle administrativo; controle judicial; controle legislativo; responsabilidade civil do Estado. Sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992 e suas alterações). Lei do Processo Administrativo (Lei no 9.784/1999 e suas alterações).

MATEMÁTICA

Conjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais e reais; múltiplos, divisores, números primos; potências e raízes. Sistemas de Unidades de Medidas: comprimento, área, volume, massa e tempo. Razão e proporção: regra de três simples e regra de três composta; porcentagem, juros simples e juros compostos. Equação do 1º grau, equação do 2º grau, sistemas de equações; equações exponenciais e logarítmicas. Funções: afins, quadráticas, exponenciais, logarítmicas. Progressões aritméticas e geométricas. Análise combinatória: princípio fundamental da contagem, permutação, arranjo e combinação. Probabilidade. Estatística básica: leitura e interpretação de dados representados em tabelas e gráficos; medidas de tendência central (média, mediana, moda). Geometria plana: polígonos, circunferência, círculo, teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo; perímetros e áreas. Geometria espacial: prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera; áreas e volumes.

REALIDADE BRASILEIRA

Formação do Brasil contemporâneo: 1.1 Da independência à República.

1.2 Primeira República: elite agrária e a política da economia cafeeira.

1.3 O Estado Getulista.

1.4 Democracia e rupturas democráticas na segunda metade do século XX.

1.5 A redemocratização e a busca pela estabilidade econômica. História dos negros no Brasil: luta antirracista, conquistas legais e desafios atuais. História dos povos indígenas do Brasil: luta por direitos e desafios atuais. Dinâmica social no Brasil: estratificação, desigualdade e exclusão social. Manifestações culturais, movimentos sociais e garantia de direitos das minorias. Desenvolvimento econômico, concentração da renda e riqueza. Desenvolvimento sustentável e meio ambiente. Biomas brasileiros: uso racional, conservação e recuperação. Matriz energética: fontes renováveis e não renováveis; mudança climática; transição energética. População: estrutura, composição e dinâmica. Desenvolvimento urbano brasileiro: redes urbanas; metropolização; crescimento das cidades e problemas urbanos. Infraestrutura urbana e segregação socioespacial. Desenvolvimento rural brasileiro: estrutura e concentração fundiária; sistemas produtivos e relação de trabalho no campo. A inserção do Brasil no sistema internacional. Estado Democrático de Direito: a Constituição de 1988 e a afirmação da cidadania.