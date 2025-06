Concurso Funai Temporários: nova comissão é formada; 1.938 vagas!

Foi formada uma nova comissão responsável pelo concurso Funai (Fundação Nacional dos Povos Indígenas) para contratação temporária de servidores.

A instituição do grupo foi publicada em Diário Oficial da União nesta quarta-feira (4/6). Segundo o documento, são atribuições da comissão especial:

Coordenar e acompanhar a realização de todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado;

Orientar as Comissões de Seleção e Avaliação quanto as atividades a serem realizadas;

Deliberar sobre os recursos dos candidatos, referentes ao Processo Seletivo Simplificado de que trata esta Portaria, quando não houver comissão específica;

Analisar e julgar os pedidos de impugnação aos Editais;

Praticar os atos necessários para a apresentação do resultado preliminar e final, bem como para a sua homologação;

Propor a resolução para os casos omissos; e

Responder quanto a possíveis questionamentos pertinentes ao processo de seleção, enquanto vigente a comissão.

Vale lembrar que, em 19 de maio, foi instituída a comissão de coordenação do certame. Na ocasião foi estabelecido o prazo de 90 dias para o grupo realizar suas atividades, ou seja, até agosto, prorrogáveis por igual período.

A portaria autorizando a realização do processo seletivo simplificado foi publicada no dia 31 de dezembro de 2024, e contempla 1.938 vagas temporárias distribuídas entre as atividades seguintes: