Concursos federais: sancionada lei que reajusta salários e reestrutura carreiras

Informação de grande importância para aqueles interessados em concursos federais: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.141/2025, que traz mudanças importantes para os servidores!

A Lei nº 15.141/2025, publicada em Diário Oficial da União nesta terça-feira (3/6), corresponde ao projeto de lei 1.466/25 que reestrutura carreiras e reajusta os salários de servidores públicos do Poder Executivo federal. A proposta havia sido aprovada pelo Senado Federal no último 28 de maio.

Os principais pontos da lei são os seguintes:

Em relação à remuneração, de forma geral, o texto prevê reajustes de 9% a partir de janeiro de 2025 e 5% a partir de 1° de abril de 2026.

O texto também prevê a transformação de 14.989 cargos vagos em 15.670 novos postos, incluindo funções efetivas, comissionadas e de confiança. Além da criação de três carreiras transversais, dentre elas a de Desenvolvimento Socioeconômico (ATDS) e a de Desenvolvimento das Políticas de Justiça e Defesa (ATJD), que estarão presentes na segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025).

Confira o documento na íntegra!

A segunda edição do Concurso Nacional Unificado (CNU 2025) foi oficialmente anunciada no dia 28 de abril.

A nova edição irá ofertar 3.652 oportunidades em 36 órgãos do Poder Executivo Federal, além de vagas em carreiras transversais, que são aquelas cujo servidor pode atuar em diversos órgãos e Ministérios.

O total de vagas será distribuído da seguinte forma:

Durante o seminário “Logística de Grandes Concursos: Tendências, Desafios e Soluções”, realizado na última segunda-feira (2/6), o diretor de logística do CNU, Alexandre Retamal, informou que serão nove blocos temáticos, sendo dois destinados às carreiras de nível médio e um bloco (Bloco 8) que será destinado somente às Agências Reguladoras.

O Direção Concursos obteve, com exclusividade, a informação de que a banca organizadora será definida até o dia 15 de junho, já o cronograma previsto pelo MGI aponta que a publicação do edital de abertura está prevista para o mês de julho de 2025. O período de inscrições também deve ser iniciado em julho.

A previsão é que as provas objetivas e discursivas sejam aplicadas em dias distintos:

Por fim, os resultados finais do CNU 2025 devem ser divulgados em fevereiro de 2026.

