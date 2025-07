CNU 2025: edital define taxa única de R$ 70 e inscrições a partir desta quarta-feira

Durante entrevista coletiva sobre o Concurso Nacional Unificado (CNU 2025), o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) revelou o valor da taxa de inscrição.

De acordo com as informações divulgadas nesta segunda-feira (30 de junho), os candidatos de níveis médio e superior deverão realizar o pagamento da taxa de R$ 70,00. O objetivo do MGI é tornar o valor mais acessível para todos os concorrentes, eliminando taxas diferenciadas por nível.

O prazo de inscrição estará aberto entre os dias 2 e 20 de julho de 2025. Para aqueles que se enquadram nos requisitos para isenção da taxa, o período de solicitação será entre os dias 2 e 8 de julho de 2025. A isenção será concedida apenas para candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

O edital completo deve ser publicado nesta segunda-feira, 30 de junho, em edição extra do Diário Oficial da União.

Principais datas e blocos temáticos

Confira as principais datas do CNU 2025:

Inscrições : de 2 a 20 de julho de 2025 (pagamento até 21/7)

: de 2 a 20 de julho de 2025 (pagamento até 21/7) Solicitação da isenção da taxa de inscrição : 2 a 8 de julho de 2025

: 2 a 8 de julho de 2025 Prova objetiva : 5 de outubro de 2025, das 13h às 18h

: 5 de outubro de 2025, das 13h às 18h Convocação para prova discursiva : 12 de novembro de 2025

: 12 de novembro de 2025 Convocação – confirmação de cotas e PcD : 12 de novembro de 2025

: 12 de novembro de 2025 Envio de títulos : 13 a 19 de novembro de 2025

: 13 a 19 de novembro de 2025 Procedimentos de confirmação de cotas : 8 a 17 de dezembro de 2025

: 8 a 17 de dezembro de 2025 Prova discursiva para habilitados na 1ª fase : 7 de dezembro de 2025

: 7 de dezembro de 2025 Previsão de divulgação da primeira lista de classificação: 30 de janeiro de 2026

Os blocos temáticos do CNU 2025 também foram oficialmente revelados, permitindo que os concurseiros direcionem seus estudos à sua área de preferência.

Panorama do CNU 2025

O CNU 2025 será organizado pela FGV e ofertará 3.652 vagas para cargos em diversas áreas, sendo 508 vagas de nível médio e 3.144 vagas de nível superior.

Nessa edição, os blocos serão segmentados pelos seguintes temas:

Bloco 1 – Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas

– Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência: 789 vagas Bloco 2 – Cultura e Educação: 130 vagas

– Cultura e Educação: 130 vagas Bloco 3 – Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas

– Ciências, Dados e Tecnologia: 212 vagas Bloco 4 – Engenharias e Arquitetura: 306 vagas

– Engenharias e Arquitetura: 306 vagas Bloco 5 – Administração: 1.171 vagas

– Administração: 1.171 vagas Bloco 6 – Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas

– Desenvolvimento Socioeconômico: 286 vagas Bloco 7 – Justiça e Defesa: 250 vagas

– Justiça e Defesa: 250 vagas Bloco 8 – Intermediário – Saúde: 168 vagas

– Intermediário – Saúde: 168 vagas Bloco 9 – Intermediário – Regulação: 340 vagas

Os aprovados no Concurso Nacional Unificado receberão salários iniciais que podem chegar a R$ 17.726,42, como é o caso do cargo de Especialista em Regulação das Agências Reguladoras.

Para os cargos de nível médio, as remunerações iniciais variam de R$ 4.787,59 e R$ 8.697,59. Os servidores do Poder Executivo Federal ainda terão direito ao auxílio-alimentação, equivalente a R$ 1.000,00.

