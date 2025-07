Tribunal de Justiça do Acre divulga lista de aprovados em concurso público

O Tribunal de Justiça do Acre (TJ AC) divulgou os resultados finais de seu último edital, destinado ao quadro de servidores. As listas já estão disponíveis para consulta, marcando o desfecho de um dos concursos mais aguardados do estado.

Foram ofertadas 1.551 vagas no total, sendo 91 vagas imediatas e 1.350 para formação de cadastro de reserva. As oportunidades abrangiam os cargos de Técnico Judiciário e Analista Judiciário, com salários iniciais que variavam de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20.

Detalhes do concurso

Status : resultados divulgados

: resultados divulgados Banca : Instituto Verbena

: Instituto Verbena Vagas : 91 + 1.350 CR

: 91 + 1.350 CR Salário inicial : de R$ 3.785,60 a R$ 7.571,20

: de a Edital: Edital TJ AC 2024 / Retificação

Principais datas

Inscrições : 7 de fevereiro a 1 de março de 2024

: 7 de fevereiro a 1 de março de 2024 Pedido de isenção : 7 a 9 de fevereiro de 2024

: 7 a 9 de fevereiro de 2024 Pagamento da taxa : 1 de março de 2024

: 1 de março de 2024 Data da prova: 24 de março de 2024

Cargos, vagas e remunerações

Nível Médio

Cargos Vagas Salário Técnico Judiciário – Agente de Polícia Judicial 1 vaga + CR R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Técnico em Segurança do Trabalho 1 vaga + CR R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação 1 vaga + CR R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Técnico Judiciário 1 vaga + CR R$ 4.659,20 Técnico Judiciário – Web Designer 1 vaga + CR R$ 4.659,20 Técnico em Microinformática 1 vaga + CR R$ 4.659,20

Nível Superior

Cargos Vagas Salário Analista Judiciário – Administrador 1 vaga + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Analistas de Sistemas 15 vagas + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Banco de Dados 2 vagas + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Suporte Técnico em Infraestrutura 2 vagas + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Redes 1 vaga + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Monitoramento de TI 2 + CR R$ 7.571,20 Analista de Negócios de TI 1 + CR R$ 7.571,20 Analista de Projetos de TI 1 + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Segurança da Informação 2 vagas + CR R$ 7.571,20 Analista de Suportes 2 vagas + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Web Designer CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Arquiteto 1 vaga + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Arquivista 1 vaga + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Comunicação Social CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Contador 1 vaga + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Direito 3 vagas + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Economista 1 vaga + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Educador Físico CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Enfermeiro 1 vaga + CR R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Engenheiro Civil 1 vaga + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Engenheiro Mecânico CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Engenheiro Eletricista 1 vaga + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Estatístico 1 vaga + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Fisioterapeuta 1 vaga + CR R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Médico 1 vaga + CR R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Odontólogo CR R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Pedagogo 1 vaga + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Psicólogo 1 vaga + CR R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Serviço Social 1 vaga + CR R$ 3.785,60 (20h) ou R$ 7.571,20 (40h) Analista Judiciário – Letras Português CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Bibliotecário CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Direito 25 vagas + CR R$ 7.571,20 Analista Judiciário – Oficial de Justiça 3 vagas + CR R$ 7.571,20

Os cargos de nível médio/técnico incluem:

Agente de polícia judicial

Técnico em microinformática

Técnico judiciário

Técnico em segurança do trabalho.

Para os cargos de analista, é necessário ter nível superior de escolaridade, de acordo com as áreas indicadas.

Teletrabalho

Desde 2016, a possibilidade de teletrabalho está regulamentada no Poder Judiciário do Acre. As atividades podem ser executadas de forma remota, conforme as diretrizes da Resolução Nº 227 de 15/06/2016. No entanto, não se enquadram no teletrabalho as atividades que, pela natureza do cargo ou atribuições da unidade, são desempenhadas externamente às dependências do órgão.

Cargos vagos

Dados do Portal da Transparência do órgão, atualizados até abril de 2024, indicam 1.272 vacâncias, sendo:

Cargos Vacâncias Nível Superior 754 Nível Médio 518

Atribuições dos cargos

Técnico Judiciário : Executar serviços técnicos relacionados diretamente aos objetos institucionais do Poder Judiciário , bem como suporte aos seus órgãos, suprindo-os dos meios necessários ao desenvolvimento das funções de supervisão, coordenação e direção de cartórios judiciais; apoio técnico-especializado aos órgãos julgadores e apoio técnico-especializado aos magistrados e processamento de feitos.

: Executar serviços técnicos relacionados diretamente aos objetos institucionais do , bem como suporte aos seus órgãos, suprindo-os dos meios necessários ao desenvolvimento das funções de supervisão, coordenação e direção de cartórios judiciais; apoio técnico-especializado aos órgãos julgadores e apoio técnico-especializado aos magistrados e processamento de feitos. Auxiliar Judiciário: Exercer funções de apoio técnico-administrativo a níveis de média complexidade, vinculadas às áreas administrativa, judiciária, distribuição de feitos, mandados e condução de veículos.

Provas e etapas

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva no dia 24 de março de 2024. As etapas foram as seguintes:

Nível Médio/Técnico

Prova Objetiva

Prova de Redação

Nível Superior

Prova Objetiva

Prova de Redação (a depender da especialidade)

Avaliação de Títulos (a depender da especialidade)

A Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, valeu 100,0 pontos e contou com 60 questões sobre conhecimentos gerais e específicos. Será eliminado o candidato que não obtiver, no mínimo, 60,0 pontos, exceto para os participantes negros (48,0 pontos) e indígenas (6,0 pontos).

A Prova de Redação foi realizada em conjunto com a prova objetiva para os cargos de níveis médio e superior (com exceção de algumas especialidades de analista judiciário). Consistiu na produção textual de no máximo 30 linhas, valendo 100,0 pontos, com eliminação para quem não atingisse, no mínimo, 60,0 pontos.

Último concurso TJ Acre

O último concurso do Tribunal de Justiça do Acre foi realizado em 2012, organizado pelo Cespe/Cebraspe. Foram ofertadas 105 vagas para diversos cargos de nível médio e superior, incluindo Técnico Judiciário, que exigia nível superior na época.

Quantitativo de inscritos (2012)

Com oferta de 105 vagas, foram registrados 6.868 inscritos, uma demanda de aproximadamente 65 candidatos por vaga.

Auxiliar Judiciário – 2.803 inscritos

Técnico Judiciário – 1.458 inscritos

Assistente Social – 908 inscritos

Motorista – 469 inscritos

Técnico em Administração – 333 inscritos

Psicólogo – 260 inscritos

Técnico em Microinformática – 151 inscritos

Contador – 148 inscritos

Analista de Sistemas – 141 inscritos

Analista de Suporte – 101 inscritos

Técnico em Comunicação Social – 79 inscritos

Bibliotecário – 17 inscritos

Últimas provas concurso TJ AC

Fonte: Estratégia Concursos

Redigido por ContilNet.