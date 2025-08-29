Concurso PRF: confira 6 provas anteriores da Cebraspe para turbinar os estudos

O novo concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue em fase inicial de preparação, mas os concurseiros já sabem: o melhor momento para reforçar os estudos é agora. Uma das estratégias mais eficazes é revisar provas anteriores, principalmente da banca responsável pelo último edital, o Cebraspe.

Em 2021, o concurso PRF abriu vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal, exigindo nível superior completo e oferecendo salário inicial de R$ 9.899,88. A estrutura da prova foi organizada em três blocos de conhecimento:

Bloco I (55 itens): Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Informática, Física, Ética e Cidadania, Geopolítica e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Bloco II (30 itens): Legislação de Trânsito.

Bloco III (35 itens): Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal, Processo Penal, Legislação Especial e Direitos Humanos.

Seis provas para treinar

Para facilitar a preparação, reunimos seis provas anteriores aplicadas pela banca Cebraspe, incluindo o último concurso da PRF e testes de certames semelhantes, que ajudam a reforçar o conteúdo programático:

Concurso PRF 2021 – Prova objetiva Concurso PRF 2018 – Prova objetiva Concurso PF (Polícia Federal) 2021 – Prova objetiva Concurso DPU (Defensoria Pública da União) 2016 – Prova objetiva Concurso PCDF (Polícia Civil do DF) 2015 – Prova objetiva Concurso DEPEN 2020 – Prova objetiva

👉 Resolver essas provas é essencial para se acostumar com o estilo de cobrança do Cebraspe, que trabalha com o formato de “certo ou errado” e exige atenção redobrada para evitar penalizações.

Concurso PRF – cronograma previsto

O ofício solicitando autorização do concurso PRF foi enviado no final de maio. Segundo os documentos apresentados, o cronograma inicialmente previsto era o seguinte:

09/2025: Edital de Abertura do Concurso Público



PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO:

11/25 a 03/2026: Realização das fases da primeira etapa do concurso

– Prova objetiva e discursiva;

– Avaliação Física, médica e psicológica;

– Avaliação Biopsicossocial e Heteroidentificação; e

– Avaliação de títulos.

SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO:

Convocação para realização das fases da segunda etapa do concurso:

Curso de Formação Profissional – CFP 2026.1

03/2026: Convocação

– Primeira quinzena de 04/2026 – Primeira Avaliação Teórica;

– Primeira quinzena de 05/2026 – Início das Avaliações Práticas;

– Segunda quinzena de 05/2026 – Fim das Avaliações Práticas;

– Primeira quinzena de 06/2026 – Segunda Avaliação Teórica;

– Segunda quinzena de 06/2026 – Encerramento do CFP.

06/2026: Nomeação e Posse dos concludentes CFP

Resumo

Situação: vagas solicitadas

Cargo: Policial Rodoviário Federal

Vagas: 263 (pedido)

Salário inicial: R$ 12.253,84

Escolaridade: nível superior

Último edital

