Concurso PRF: confira 6 provas anteriores da Cebraspe para turbinar os estudos

O novo concurso da Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue em fase inicial de preparação, mas os concurseiros já sabem: o melhor momento para reforçar os estudos é agora. Uma das estratégias mais eficazes é revisar provas anteriores, principalmente da banca responsável pelo último edital, o Cebraspe.
Provas anteriores do concurso PRF
PRF 2021
- Prova objetiva — Questões
- Prova objetiva — Questões de Inglês
- Prova objetiva — Questões de Espanhol
- Prova objetiva — Gabarito
- Prova objetiva — Gabarito de Inglês
- Prova objetiva — Gabarito de Espanhol
PRF 2019
PRF 2018
PRF 2013
Outros editais
Concurso PM RO — Oficial Combatente:
Concurso PF — Agente de Polícia Federal (Cargo 16)
- Prova Objetiva BLOCO I – Questões
- Prova Discursiva – Gabarito
- Prova Objetiva BLOCO II – Questões
- Prova Discursiva – Gabarito
Em 2021, o concurso PRF abriu vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal, exigindo nível superior completo e oferecendo salário inicial de R$ 9.899,88. A estrutura da prova foi organizada em três blocos de conhecimento:
-
Bloco I (55 itens): Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico-Matemático, Informática, Física, Ética e Cidadania, Geopolítica e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).
-
Bloco II (30 itens): Legislação de Trânsito.
-
Bloco III (35 itens): Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal, Processo Penal, Legislação Especial e Direitos Humanos.
Seis provas para treinar
Para facilitar a preparação, reunimos seis provas anteriores aplicadas pela banca Cebraspe, incluindo o último concurso da PRF e testes de certames semelhantes, que ajudam a reforçar o conteúdo programático:
-
Concurso PRF 2021 – Prova objetiva
-
Concurso PRF 2018 – Prova objetiva
-
Concurso PF (Polícia Federal) 2021 – Prova objetiva
-
Concurso DPU (Defensoria Pública da União) 2016 – Prova objetiva
-
Concurso PCDF (Polícia Civil do DF) 2015 – Prova objetiva
-
Concurso DEPEN 2020 – Prova objetiva
👉 Resolver essas provas é essencial para se acostumar com o estilo de cobrança do Cebraspe, que trabalha com o formato de “certo ou errado” e exige atenção redobrada para evitar penalizações.
Concurso PRF – cronograma previsto
O ofício solicitando autorização do concurso PRF foi enviado no final de maio. Segundo os documentos apresentados, o cronograma inicialmente previsto era o seguinte:
09/2025: Edital de Abertura do Concurso Público
PRIMEIRA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO:
11/25 a 03/2026: Realização das fases da primeira etapa do concurso
– Prova objetiva e discursiva;
– Avaliação Física, médica e psicológica;
– Avaliação Biopsicossocial e Heteroidentificação; e
– Avaliação de títulos.
SEGUNDA ETAPA DO CONCURSO PÚBLICO:
Convocação para realização das fases da segunda etapa do concurso:
Curso de Formação Profissional – CFP 2026.1
03/2026: Convocação
– Primeira quinzena de 04/2026 – Primeira Avaliação Teórica;
– Primeira quinzena de 05/2026 – Início das Avaliações Práticas;
– Segunda quinzena de 05/2026 – Fim das Avaliações Práticas;
– Primeira quinzena de 06/2026 – Segunda Avaliação Teórica;
– Segunda quinzena de 06/2026 – Encerramento do CFP.
06/2026: Nomeação e Posse dos concludentes CFP
Resumo
- Situação: vagas solicitadas
- Cargo: Policial Rodoviário Federal
- Vagas: 263 (pedido)
- Salário inicial: R$ 12.253,84
- Escolaridade: nível superior
- Último edital
