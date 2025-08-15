Expoacre 2025 movimentou mais de meio bilhão e teve quase 500 mil pessoas nas 9 noites

A edição de 50 anos da Expoacre registrou números históricos: mais de 500 mil visitantes em nove noites de evento e uma estimativa de movimentação financeira que ultrapassou R$ 500 milhões. Embora o balanço oficial ainda não tenha sido divulgado, o governo do Acre já considera o resultado um recorde absoluto.

A informação foi revelada pela organizadora do evento, Taiane Santos, durante entrevista ao ContilNet no Festival do Açaí, nesta quinta-feira (14).

Segundo ela, investir em festivais de praia e eventos do interior do estado não é apenas entretenimento, mas um meio concreto de fortalecer a economia local. “Algumas pessoas ainda acham que é pão e circo, mas não é. É fortalecimento do emprego, da geração de emprego e de renda”, afirmou.

Taiane destacou que iniciativas desse tipo geram benefícios diretos para diversos setores, como comércio, hospedagem e transporte, movimentando a cidade e deixando um legado econômico que vai além dos dias de festa.