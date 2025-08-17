17/08/2025
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas

Gato mostra que é mestre na caça em confronto com cobra

Gato enfrenta cobra com agilidade impressionante

Um vídeo que circula nas redes sociais tem chamado atenção pela habilidade de um gato em enfrentar uma cobra com rapidez e agilidade impressionantes. Nas imagens, o felino demonstra toda a sua destreza, dando “tapas” certeiros que deixam a cobra desnorteada e o público encantado.

Gato dá lição de agilidade e respeito, deixando a cobra completamente desnorteada/Foto: Reprodução

Os internautas não pouparam comentários divertidos: “O rato que passar perto desse gato pede arrego na hora”, “Muita agilidade! A cobra já desnorteada dando bote no vento” e “A cobra pegou tanto tapa que pediu arrego” foram algumas das reações.

Apesar do confronto, o gato mostra cuidado e técnica, evitando ser picado, enquanto a cobra parece confusa diante dos ataques precisos do felino. O resultado é uma cena que mistura suspense e humor, provando mais uma vez que gatos realmente são caçadores natos.

Veja o vídeo:

