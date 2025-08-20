Thor diz que pode ser candidato ao Governo pelo PSB e descarta possibilidade de se filiar ao PT

Após aparecer com 4% das intenções de voto na pesquisa da Real Time Big Data, divulgada pela TV Gazeta nesta terça-feira (19), o médico Thor Dantas se apresentou como pré-candidato ao Governo em 2026. Em entrevista exclusiva ao ContilNet, o especialista, que está no quadro do PSB, disse que uma pré-candidatura não significa disputar, de fato, o cargo.

“É uma pré-disputa, né? Eu não tenho — eu acho que já falei isso em outras vezes também — eu não tenho uma ambição pessoal nessa disputa, com toda sinceridade. Eu vou ser candidato, eu brinco que eu sou um anti-pré-candidato, eu tô antes do pré-candidato ainda”, afirmou o político.

“Eu vou ser candidato se eu entender que realmente é um processo, que eu posso contribuir, né? E se entender que é uma candidatura que se viabiliza do ponto de vista das articulações. Você sabe muito bem que não é algo que se decide sozinho ser candidato, ainda mais a um cargo majoritário como o de governador. Então, não é uma ambição, mas surge o meu nome nas pesquisas, alguém decide botar meu nome lá e aparece com 4%”, continuou.

Na pesquisa estimulada, em que os nomes dos políticos são sugeridos aos entrevistados, Thor aparece atrás de André Kamai, com 5%; Mailza, com 18%; e Alan Rick, 44%.

“E eu fico lisonjeado com isso e digo: bom, as pessoas decidiram que eu sou um pré-candidato, queira ou não queira. E isso pode ou não se viabilizar, a depender do que eu entender de como esse cenário vai evoluir, né? De entender que é uma candidatura que realmente vai contribuir pro debate, é isso que vai me movimentar”, pontuou.

Thor disse que, se a candidatura se viabilizar, o PSB é o partido mais provável para lançá-la.

“Eu hoje tô filiado no PSB ainda, né? Sou filiado no PSB, eu acho que seria um caminho natural se o PSB entender isso também, porque esse debate eu ainda não fiz dentro do PSB. É um debate que vai ter que ser feito, existem eventualmente outras pessoas dentro do PSB que podem botar seu nome também à disposição ou não, que podem pensar que o PSB tem ou não interesse em fazer essa disputa. Então, o caminho natural que eu vejo seria dentro do PSB, porque é um partido que eu já tô, me identifico, gosto, é um partido que tem lideranças extremamente interessantes no Brasil inteiro […]. Eu penso assim, é um partido que me atrai muito”, salientou.

“Mas se eu vou ficar dentro do PSB ou não numa disputa possível dessa, depende obviamente de uma conversa com o PSB”, acrescentou.

Nos bastidores do campo progressista, lideranças afirmam que Dantas tem sido cortejado, inclusive, pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Thor afirma que não tem considerado essa possibilidade.

“Olha, não é algo que eu considerei não, sinceramente. Não é algo que está no meu coração, né? Mudar do PSB para o PT. Sinceramente, eu acho que o PT tem uma história, um partido que tem a sua história, que tem a sua trajetória, que tem os seus nomes. Eu não considero como necessário, na minha vida, ter que me filiar ao PT, nem acho que eu traria nada de novo para o PT. Um dos nomes, inclusive, que tem aí posto é o do André Kamai. Quer dizer, se é para ter o nome do PT, já tem esse nome. O PT já tem os seus nomes, sabe? Eu não acho que o PT precise de nomes”, pontuou.

O que o médico tem considerado é um cenário em que a candidatura ao Governo parta de um outro partido da esquerda.

“Nomes do PT já tem bastante. O que eu acho que talvez a gente esteja considerando, o campo progressista esteja considerando, talvez seja a hora de o PT, inclusive, abrir mão dos nomes que tem para pensar que existem outros nomes e outros partidos fora do PT que possam, eventualmente, liderar esse processo. Acho que tem um histórico já grande do PT aqui no Acre com nomes, e tem quadros excelentes, você citou aí o Daniel Zen, tem o André Kamai, tem nomes, não faltam ali dentro”, detalhou.

“Mas eu acho que a hora é, na verdade, de fazer um movimento contrário. Não me vejo fazendo movimento para dentro do PT em absoluto, porque eu acho que não entendo que isso vá somar nada para o quadro que a gente tem de disputa”, concluiu.