Acre ocupa 3ª posição no consumo de carne bovina e supera média nacional por habitante

O Acre figura entre os principais consumidores de carne bovina do Brasil, ocupando a terceira posição no ranking nacional, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O consumo médio no estado é de 28,3 quilos por habitante ao ano.

À frente aparecem o Amapá, com média de 30,5 kg, e o Mato Grosso do Sul, com 29,4 kg por pessoa. Os números fazem parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), que analisa os hábitos de consumo da população brasileira.

Mesmo com o destaque regional, o cenário nacional aponta para uma redução no consumo ao longo dos últimos anos. A média brasileira ficou em 24,2 quilos por pessoa, ainda acima do índice mundial, estimado em 8,9 kg, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

Estudos de mercado indicam que esse recuo está relacionado principalmente ao aumento no preço da carne bovina, além de mudanças no comportamento do consumidor. Com isso, cresce a procura por alternativas mais acessíveis, como carne de frango e ovos.

A tendência de queda no consumo não é exclusiva do Brasil e também vem sendo observada em países com tradição nesse tipo de alimento, como a Argentina.

LEIA TAMBÉM: