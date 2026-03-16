17/03/2026
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Acre ocupa 3ª posição no consumo de carne bovina e supera média nacional por habitante

Levantamento do IBGE aponta consumo anual de 28,3 kg por pessoa, acima da média brasileira

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Acre ocupa 3ª posição no consumo de carne bovina e supera média nacional por habitante
Levantamento mostra Acre entre líderes no consumo de carne bovina, mesmo com queda registrada no Brasil/ Foto: Reprodução

O Acre figura entre os principais consumidores de carne bovina do Brasil, ocupando a terceira posição no ranking nacional, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O consumo médio no estado é de 28,3 quilos por habitante ao ano.

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À frente aparecem o Amapá, com média de 30,5 kg, e o Mato Grosso do Sul, com 29,4 kg por pessoa. Os números fazem parte da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), que analisa os hábitos de consumo da população brasileira.

Acre ocupa 3ª posição no consumo de carne bovina e supera média nacional por habitante

Levantamento mostra Acre entre líderes no consumo de carne bovina, mesmo com queda registrada no Brasil/ Foto: Reprodução

Mesmo com o destaque regional, o cenário nacional aponta para uma redução no consumo ao longo dos últimos anos. A média brasileira ficou em 24,2 quilos por pessoa, ainda acima do índice mundial, estimado em 8,9 kg, segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO).

Estudos de mercado indicam que esse recuo está relacionado principalmente ao aumento no preço da carne bovina, além de mudanças no comportamento do consumidor. Com isso, cresce a procura por alternativas mais acessíveis, como carne de frango e ovos.

A tendência de queda no consumo não é exclusiva do Brasil e também vem sendo observada em países com tradição nesse tipo de alimento, como a Argentina.

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