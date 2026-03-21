Apoiadores de Jair Bolsonaro realizam ato em frente a hospital no aniversário do ex-presidente

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram, na tarde deste sábado (21), em frente ao Hospital DF Star, em Brasília, para celebrar o aniversário de 71 anos do político. O grupo, formado por cerca de 50 pessoas, levou bolo e outros alimentos para marcar a data, chamando a atenção de quem passava pelas imediações da unidade de saúde.

Durante a manifestação, os participantes realizaram orações e entoaram o tradicional “Parabéns pra Você”. O ato também foi marcado por gritos de “Bolsonaro livre” e pedidos de anistia. Familiares do ex-presidente, incluindo a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos do ex-mandatário, estiveram presentes no local para acompanhar a movimentação e a recuperação de Bolsonaro.

Estado de Saúde

A celebração ocorre em meio a um quadro clínico delicado. De acordo com o boletim médico mais recente, Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem previsão de alta. Ele está sob cuidados hospitalares desde o dia 13 de março, quando foi diagnosticado com uma broncopneumonia bacteriana após apresentar febre alta e queda na saturação de oxigênio.

A equipe médica informou que o quadro exige acompanhamento contínuo e monitoramento respiratório. Bolsonaro, que cumpre pena no 19º Batalhão da Polícia Militar (Papudinha), foi transferido para a rede privada para receber suporte especializado para a infecção pulmonar.

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