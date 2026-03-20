Bocalom vistoria viaduto na madrugada antes de inauguração

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, não descansou ao desembarcar na capital acreana após uma intensa agenda política em Brasília. Mesmo após as 1h da manhã desta sexta-feira (20), o gestor seguiu diretamente para o Viaduto Mamedio Bittar para realizar a última vistoria técnica antes da grande inauguração, prevista para as 18 horas de hoje.

Bocalom retornou de Brasília com novidades políticas incluindo sua recente filiação ao PSDB e reuniões com lideranças nacionais, mas o foco imediato foi a conclusão da maior obra viária de sua gestão. Durante a visita noturna, o prefeito caminhou por toda a extensão dos 280 metros do elevado, conferindo de perto a sinalização, a iluminação e os elementos estéticos.

Um dos pontos que mais chamou a atenção do prefeito foi o trabalho artístico nas laterais da estrutura. Bocalom elogiou os grafites que adornam o viaduto, destacando que a arte ajuda a humanizar a engenharia e valorizar a cultura urbana de Rio Branco. “O acabamento está impecável. É uma obra feita com carinho e qualidade para o nosso povo”, afirmou entusiasmado durante a caminhada.

A vistoria de madrugada serviu para alinhar os últimos ajustes operacionais. O viaduto, localizado em um dos pontos de maior estrangulamento do tráfego na capital, é a grande aposta da prefeitura para melhorar o fluxo de veículos entre as regiões da cidade.

A Festa de Inauguração

A prefeitura prepara uma grande celebração para a entrega oficial do dispositivo hoje, às 18 horas. O evento deve reunir lideranças políticas, comunitárias e a população em geral para a liberação do tráfego sobre o elevado.

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