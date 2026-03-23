23/03/2026
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Bosque do Juruá em Cruzeiro do Sul recebe melhorias em trilha

Integração sustentável: projeto entre TJAC e curso de Biologia da Ufac promove levantamento da flora e novas trilhas no Juruá

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Bosque do Juruá em Cruzeiro do Sul recebe melhorias em trilha
Equipe técnica do TJAC e acadêmicos de Biologia da Ufac percorreram a trilha interpretativa entre os dias 16 e 20 de março/ Foto: TJAC

O fortalecimento da educação ambiental e a preservação da biodiversidade no interior do Acre ganharam um novo capítulo na última semana. Entre os dias 16 e 20 de março, a Coordenadoria de Sustentabilidade do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) realizou uma detalhada visita técnica ao Bosque do Juruá, em Cruzeiro do Sul, focada no cuidado e aprimoramento da trilha interpretativa do local.

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A ação foi fruto de uma parceria estratégica entre o Judiciário acreano e a Universidade Federal do Acre (Ufac), contando com o apoio do professor doutor Marcos Athaydes e acadêmicos do curso de Biologia. A união entre o poder público e a comunidade científica visa integrar o conhecimento acadêmico às práticas de desenvolvimento sustentável na região.

A coordenadora Val Amorim destacou o potencial turístico e educativo do novo trecho da trilha, que não exigirá extração de árvores/ Foto: TJAC

Planejamento e Reflorestamento

Durante os trabalhos in loco, a equipe realizou o levantamento de áreas que necessitam de reflorestamento, analisando quais mudas são as mais adequadas para a floresta densa já existente no terreno. Além disso, houve a troca e o acréscimo de novas placas de identificação da flora, facilitando a experiência dos visitantes e promovendo a educação ambiental através da catalogação das espécies.

Novo Mirante e Expansão

Uma das grandes novidades da visita foi a análise para a construção de um mirante rústico e a ampliação da trilha. “Analisamos se é possível aumentar o percurso sem a extração de nenhuma árvore. O novo caminho possui uma subida e a caminhada favorece a contemplação da beleza do bosque”, enfatizou Val Amorim, coordenadora de Sustentabilidade do TJAC.

O Bosque do Juruá tem a missão de proteger a biodiversidade local enquanto serve de espaço para pesquisa e lazer em Cruzeiro do Sul/ Foto: TJAC

Compromisso com o Meio Ambiente

A desembargadora Waldirene Cordeiro, presidente da Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável do TJAC, reforçou que o Bosque do Juruá cumpre um papel social e ambiental fundamental. O modelo segue o sucesso do Bosque da Justiça, em Rio Branco, que já foi finalista em premiações nacionais do Ministério do Meio Ambiente.

Com essas melhorias, o Bosque do Juruá se consolida como um espaço vital para Cruzeiro do Sul, unindo proteção ambiental, pesquisa científica e uma opção de lazer contemplativo para a população local e turistas.

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