20/03/2026
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Brasileiro com passagens pela polícia é morto a tiros em praça na Bolívia

Vítima de 22 anos já havia sido alvo de mandado de prisão por morte de estudante em Porto Velho e possuía passagens por roubo

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Brasileiro com passagens pela polícia é executado a tiros em praça na Bolívia
A Praça Hernán Roca Casanova, em Guayaramerín, foi o cenário da execução ocorrida na noite desta quinta-feira (19)/ Foto: O Alto Acre

A fronteira entre o Brasil e a Bolívia registrou um episódio de violência extrema na noite desta quinta-feira (19). O brasileiro Luís Gabriel Vinhorquis de Souza, de 22 anos, foi executado a tiros em plena via pública na Praça Hernán Roca Casanova, localizada no município boliviano de Guayaramerín. O crime foi presenciado por diversas pessoas que circulavam pelo local no momento do ataque.

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De acordo com relatos de testemunhas, o jovem natural de Rondônia foi surpreendido por criminosos que chegaram ao local em um veículo. Sem dar chances de defesa, os autores efetuaram diversos disparos, atingindo Luís Gabriel majoritariamente na região da cabeça. Imagens registradas por moradores logo após a execução mostram a gravidade do cenário. Logo após a fuga, o carro utilizado pelos atiradores foi encontrado completamente queimado em uma área próxima, estratégia utilizada para destruir evidências.

Brasileiro com passagens pela polícia é executado a tiros em praça na Bolívia

Luís Gabriel, conhecido como “Gabrielzinho”, possuía histórico criminal em Rondônia antes de ser morto na Bolívia/ Foto: O Alto Acre

Conforme informações do jornal O Alto Acre, a vítima, conhecida pelo apelido de “Gabrielzinho”, carregava um histórico conturbado com a justiça brasileira. Ele já havia sido investigado como suspeito da morte do estudante Arthur Amora Ribeiro, de apenas 13 anos, ocorrida em agosto de 2022 no bairro São Cristóvão, em Porto Velho. Na ocasião, um mandado de prisão chegou a ser expedido pela Delegacia de Homicídios da capital rondoniense, mas a ordem foi revogada meses depois por decisão judicial.

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Além da investigação pelo homicídio do adolescente, a polícia de Rondônia confirmou que Luís Gabriel possuía antecedentes criminais por receptação e roubo de veículos, os quais eram levados de forma irregular para o território boliviano.

As autoridades da Bolívia assumiram a condução do caso e realizam diligências para identificar os autores da execução. Um relatório oficial com mais detalhes sobre a dinâmica do crime deve ser divulgado nas próximas horas. Até o momento, ninguém foi preso.

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