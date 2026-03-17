Calegário diz que grupo dialoga com todos os pré-candidatos ao Governo para definir futuro partidário

O deputado Fagner Calegário (Podemos), que representa a classe dos terceirizados na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), também está na corrida para definir seu futuro eleitoral antes do fim do prazo da janela partidária, que encerra no próximo dia 3 de abril.

De saída do Podemos, Calegário disse que está discutindo com seu grupo as possibilidades.

“A gente está aberto para o diálogo. Eu tenho falado que nosso time é um time — já provamos que nosso time é forte e coeso. E agora o nosso projeto maior é fazer parte do plano de governo”, pontuou o deputado em entrevista ao ContilNet, nesta terça-feira (17).

O parlamentar afirmou que está disposto, inclusive, a conversar com todos os pré-candidatos ao Governo.

“Por isso que eu tenho dito: precisamos sentar para conversar com a vice-governadora e com os outros candidatos ao governo — que, no caso, temos o senador Alan Rick e o prefeito de Rio Branco, cuja situação ainda está um pouco indefinida. Mas a gente precisa saber quais são os projetos e propostas para a nossa categoria”, destacou. “A gente tem feito alguns desenhos, inclusive sobre composições. Hoje, nosso grupo é cortejado para compor alguns… alguns cenários. E a gente precisa levar isso em consideração. Para onde o Calegário vai? O Calegário vai para onde o grupo for. Se o grupo fizer parte de um grupo maior dentro do plano de governo estruturado e onde a gente se enxergue na disputa, é para lá que a gente vai”, salientou.

Calegário pontuou ainda que seu grupo recebeu convite até de candidatos ao Senado para indicar um suplente em 2026.

“Claro, sem nunca fechar a porta, sem nunca fechar o diálogo com o governo. Hoje tivemos a primeira baixa, né? A falta de diálogo do governo já ocasionou a primeira baixa. Amanhã, tudo indica que teremos a segunda. Então, o que o Calegário, junto com seu grupo, está tratando não é sobre essas baixas, mas sobre onde podemos agregar e como podemos ajudar. Nosso time está preparado e estamos dispostos a ir para a rua. Estamos dialogando, inclusive, com os candidatos ao Senado. Tivemos um convite já para compor — agora vou dar um furo de primeira mão para você — tivemos, inclusive, um convite para compor a suplência de uma candidatura ao Senado”, afirmou. “Isso mostra a força que o nosso grupo tem hoje de ser visto. A eleição do Bruno foi uma eleição importante, onde todos os cenários colocavam o candidato a vereador como uma possibilidade, e nosso grupo conseguiu eleger o vereador mais votado da história do Acre”, concluiu.

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