Calor e umidade mantêm risco de chuvas intensas em todo o Acre

A Região Norte do Brasil enfrenta uma sexta-feira (20) de instabilidade meteorológica acentuada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue favorecendo a formação de nuvens carregadas, provocando tempestades severas especialmente no Amapá e na faixa litorânea do Pará.

Nas demais áreas da região, incluindo o Acre, Amazonas, Rondônia e Tocantins, a dinâmica é ditada pela clássica combinação de calor e alta umidade. Esse cenário mantém o padrão de pancadas de chuva intensas e uma persistente sensação de abafamento durante todo o dia.

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Alertas de Perigo O Inmet emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas que abrange quase toda a região, com poucas exceções (como o norte de Roraima e o extremo oeste do Amapá). No entanto, a atenção é redobrada para o leste de Rondônia, norte do Tocantins, centro-sul do Pará e sudeste do Amazonas, onde o alerta subiu para o nível de perigo, indicando riscos maiores de alagamentos e rajadas de vento.

Variação Térmica e Umidade