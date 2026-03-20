20/03/2026
ContilPop
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas
Amado Batista é processado em R$ 519 mil por dívida em fazenda de pecuária
Ex-BBB Alane Dias relata atropelamento por moto no Rio de Janeiro

Calor e umidade mantêm risco de chuvas intensas em todo o Acre

Com exceção de áreas isoladas em Roraima e Amapá, quase toda a Região Norte está sob aviso de chuvas intensas e risco de temporais

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Calor e umidade mantêm risco de chuvas intensas em todo o Acre
Alerta de chuvas intensas para o Acre/Foto: Dhárcules Pinheiro/Secom

A Região Norte do Brasil enfrenta uma sexta-feira (20) de instabilidade meteorológica acentuada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) segue favorecendo a formação de nuvens carregadas, provocando tempestades severas especialmente no Amapá e na faixa litorânea do Pará.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Nas demais áreas da região, incluindo o Acre, Amazonas, Rondônia e Tocantins, a dinâmica é ditada pela clássica combinação de calor e alta umidade. Esse cenário mantém o padrão de pancadas de chuva intensas e uma persistente sensação de abafamento durante todo o dia.

Calor e umidade mantêm risco de chuvas intensas em todo o Acre

Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Acre/Foto: Juan Diaz/ContilNet

LEIA TAMBÉM: 

Mailza diz que não vê Bocalom como adversário e que ‘tudo faz parte de uma estratégia’

TJAC convoca aprovados em estágio de graduação e pós-graduação; veja lista

Alta dos combustíveis: sindicato diz que culpa não é dos postos e pede fiscalização

Alertas de Perigo O Inmet emitiu um aviso de perigo potencial para chuvas intensas que abrange quase toda a região, com poucas exceções (como o norte de Roraima e o extremo oeste do Amapá). No entanto, a atenção é redobrada para o leste de Rondônia, norte do Tocantins, centro-sul do Pará e sudeste do Amazonas, onde o alerta subiu para o nível de perigo, indicando riscos maiores de alagamentos e rajadas de vento.

Variação Térmica e Umidade

  • Mínimas: Rio Branco (AC) e Porto Velho (RO) devem registrar as temperaturas mais baixas entre as capitais, com 22°C ao amanhecer.

  • Umidade: O índice de umidade relativa do ar oscila entre 40% e 95%, reforçando o clima úmido característico da floresta.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.