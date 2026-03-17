Campanha solidária mobiliza doações para bebê que precisa de transplante urgente

Uma campanha solidária nas redes sociais está mobilizando doações para ajudar o bebê Asafe Noah, de apenas dois meses, diagnosticado com cirrose hepática. A família enfrenta uma corrida contra o tempo para viabilizar um transplante de fígado.
De acordo com informações divulgadas pelos familiares, o procedimento precisa ser realizado com urgência em São Paulo. Além da cirurgia, os custos envolvem exames, acompanhamento médico, deslocamento e despesas com estadia durante o período de tratamento.
Diante da situação, parentes e amigos organizaram uma vaquinha solidária com o objetivo de arrecadar os recursos necessários e ampliar as chances de acesso ao tratamento especializado.
A campanha reforça que qualquer contribuição pode ajudar a família a enfrentar o momento. Além das doações financeiras, o compartilhamento nas redes sociais é apontado como essencial para ampliar o alcance do pedido.
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As doações podem ser feitas via Pix, pela chave disponibilizada pela família, vinculada à conta do pai da criança. A mobilização também pede que pessoas que não possam contribuir financeiramente ajudem divulgando a campanha, aumentando as chances de arrecadação.