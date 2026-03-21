21/03/2026
ContilPop
Norte em Brasa chega a Rio Branco com PH BBQ à frente do projeto
Saiba o motivo da prisão de ex-marido de Ana Maria Braga nos EUA
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas

Camuflagem perfeita faz turista quase não perceber presença de sucuri gigante

"Parecia um tronco": visitante de Bonito relata surpresa ao identificar sucuri gigante escondida à beira d’água

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Camuflagem perfeita faz turista quase não perceber presença de sucuri gigante
A turista Leandra Aparecida precisou de um olhar atento para perceber que o "pedaço de madeira" era, na verdade, uma sucuri/ Foto: Instagram

A cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, é famosa mundialmente por suas águas cristalinas e biodiversidade exuberante, mas um encontro recente serviu para lembrar aos visitantes que, na natureza, o perigo e a beleza muitas vezes preferem a discrição. Durante um passeio por uma área natural da região, a visitante Leandra Aparecida viveu um momento que exigiu um “segundo olhar” para ser compreendido.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Estava  próximo a um dos cursos d’água da região, Leandra notou o que parecia ser apenas um pedaço de madeira ou um tronco caído à beira do rio. No entanto, ao fixar a visão e observar com mais atenção, a turista percebeu que o objeto tratava-se de uma sucuri.

Camuflagem perfeita faz turista quase não perceber presença de sucuri gigante

Bonito é mundialmente conhecido pela transparência de suas águas/ Foto: Instagram

Camuflagem de Mestre

O registro feito pela visitante chamou a atenção pela impressionante capacidade de camuflagem do animal. Com padrões de cores que mimetizam perfeitamente a vegetação seca e os troncos submersos, a serpente estava praticamente “invisível” para olhos desatentos.

Camuflagem perfeita faz turista quase não perceber presença de sucuri gigante

À primeira vista, o animal se confunde completamente com um tronco/ Foot: Instagram

Comportamento da Espécie

As sucuris são animais de hábitos semiaquáticos e utilizam justamente essa técnica de camuflagem para descansar e caçar. Apesar do tamanho imponente, elas raramente atacam seres humanos, a menos que se sintam ameaçadas. Em Bonito, é comum que turistas avistem esses animais durante flutuações ou trilhas, o que torna a experiência ainda mais marcante para quem busca o contato direto com a vida selvagem.

LEIA TAMBÉM:

“Nome de qualidade”: Hassem admite chance de Fernanda ser vice de Alan

Jovem com HIV denuncia constrangimento em unidade de saúde

Homem armado rouba moto de mulher no Centro de Cruzeiro do Sul

O flagrante de Leandra rapidamente ganhou repercussão, servindo como um teste de “onde está o animal” para muitos internautas que tiveram dificuldade em localizar a serpente na paisagem natural do Mato Grosso do Sul.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.