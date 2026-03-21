Camuflagem perfeita faz turista quase não perceber presença de sucuri gigante

A cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, é famosa mundialmente por suas águas cristalinas e biodiversidade exuberante, mas um encontro recente serviu para lembrar aos visitantes que, na natureza, o perigo e a beleza muitas vezes preferem a discrição. Durante um passeio por uma área natural da região, a visitante Leandra Aparecida viveu um momento que exigiu um “segundo olhar” para ser compreendido.

Estava próximo a um dos cursos d’água da região, Leandra notou o que parecia ser apenas um pedaço de madeira ou um tronco caído à beira do rio. No entanto, ao fixar a visão e observar com mais atenção, a turista percebeu que o objeto tratava-se de uma sucuri.

Camuflagem de Mestre

O registro feito pela visitante chamou a atenção pela impressionante capacidade de camuflagem do animal. Com padrões de cores que mimetizam perfeitamente a vegetação seca e os troncos submersos, a serpente estava praticamente “invisível” para olhos desatentos.

Comportamento da Espécie

As sucuris são animais de hábitos semiaquáticos e utilizam justamente essa técnica de camuflagem para descansar e caçar. Apesar do tamanho imponente, elas raramente atacam seres humanos, a menos que se sintam ameaçadas. Em Bonito, é comum que turistas avistem esses animais durante flutuações ou trilhas, o que torna a experiência ainda mais marcante para quem busca o contato direto com a vida selvagem.

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O flagrante de Leandra rapidamente ganhou repercussão, servindo como um teste de “onde está o animal” para muitos internautas que tiveram dificuldade em localizar a serpente na paisagem natural do Mato Grosso do Sul.