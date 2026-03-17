17/03/2026
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Carlos Bolsonaro atualiza saúde de Jair Bolsonaro e defesa solicita prisão domicilia

Quadro ainda é considerado grave, mas boletim médico aponta evolução clínica nas últimas horas

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Carlos Bolsonaro atualiza saúde de Jair Bolsonaro e defesa solicita prisão domicilia

O ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, onde recebe tratamento para broncopneumonia bacteriana bilateral. Ele está hospitalizado desde a última sexta-feira (13), após apresentar sintomas como febre alta, queda na oxigenação, sudorese intensa e calafrios.

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Nesta terça-feira (17), o vereador Carlos Bolsonaro atualizou o estado de saúde do pai, informando que o ex-presidente iniciou sessões de fisioterapia, mas ainda apresenta cansaço e dificuldade respiratória.

Carlos Bolsonaro atualiza saúde de Jair Bolsonaro e defesa solicita prisão domicilia

Postagem feita por Carlos Bolsonaro/ Foto: Instagram

De acordo com boletim médico divulgado pela unidade de saúde, Bolsonaro apresentou evolução clínica nas últimas 24 horas, com melhora nos parâmetros laboratoriais e redução de indicadores inflamatórios. Apesar disso, o quadro ainda é considerado grave e não há previsão de alta hospitalar.

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O tratamento inclui uso de antibióticos por via intravenosa, além de acompanhamento intensivo e fisioterapia respiratória e motora. O ex-presidente foi transferido para uma unidade de terapia intensiva com estrutura adequada para o quadro clínico.

Paralelamente, a defesa de Bolsonaro protocolou um novo pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para concessão de prisão domiciliar. O requerimento foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, responsável pelo caso.

Os advogados argumentam que a solicitação tem caráter humanitário, em razão das condições de saúde do ex-presidente. A defesa também indicou que está disposta a cumprir eventuais medidas restritivas, caso o pedido seja aceito.

O pedido será analisado pelo Supremo, que deverá considerar os argumentos apresentados e a evolução do quadro clínico antes de decidir sobre a possibilidade de mudança no regime de cumprimento da pena.

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