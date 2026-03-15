15/03/2026
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Ciclistas pedalam nus por avenida durante protesto que cobra mais segurança no trânsito urbano

Manifestação integra movimento internacional que alerta para vulnerabilidade de quem utiliza bicicleta

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Ciclistas nus protestam por segurança no trânsito/ Foto: VINCENT BOSSON/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Um grupo de ciclistas chamou a atenção de pedestres e motoristas na noite de sábado (14) ao percorrer importantes vias da cidade praticamente sem roupas durante uma manifestação voltada à segurança no trânsito. O ato faz parte da mobilização internacional conhecida como World Naked Bike Ride, que ocorre em diversas cidades do mundo.

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Na capital paulista, a concentração começou por volta das 20h na Praça Marechal Cordeiro de Farias, conhecida como Praça dos Arcos, localizada no bairro de Higienópolis. A partir dali, os participantes seguiram de bicicleta por trechos da Avenida Paulista, uma das vias mais movimentadas da cidade.

Ciclistas nus protestam por segurança no trânsito/ Foto: VINCENT BOSSON/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

O trajeto do grupo continuou pela Rua Augusta, com destino final na Praça Roosevelt, onde o ato foi encerrado. Durante o percurso, algumas pessoas pintaram mensagens no próprio corpo para reforçar a pauta do protesto.

Segundo os organizadores, pedalar nu ou seminu é uma forma simbólica de demonstrar a fragilidade enfrentada diariamente por ciclistas no trânsito urbano. A ideia é representar que, assim como no protesto, quem utiliza a bicicleta nas ruas muitas vezes tem apenas o próprio corpo como proteção diante de veículos maiores.

Ciclistas pedalam nus por avenida durante protesto que cobra mais segurança no trânsito urbano

Ciclistas nus protestam por segurança no trânsito/ Foto: VINCENT BOSSON/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

A mobilização também busca chamar a atenção para a necessidade de políticas públicas voltadas à mobilidade urbana, incluindo melhorias na infraestrutura cicloviária e mais respeito entre motoristas e ciclistas.

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Imagens e vídeos do protesto circularam nas redes sociais e despertaram curiosidade de quem passava pelo trajeto, registrando o momento em que o grupo atravessou algumas das áreas mais conhecidas da cidade.

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