Comunidades rurais de Cruzeiro do Sul recebem internet via satélite e ampliam acesso à tecnologia

Moradores de comunidades rurais da região do Rio Valparaíso, em Cruzeiro do Sul, passaram a contar com acesso à internet via satélite após a entrega de antenas realizada neste domingo (15). A iniciativa é do Governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia do Acre (Seict), em parceria com o gabinete da deputada estadual Antônia Sales e com apoio da Associação de Seringueiros e Agricultores da região (Asal).

A ação faz parte do projeto Aquisição de Starlink para Comunidade Valparaíso, que tem como objetivo reduzir o isolamento digital de populações ribeirinhas e rurais, garantindo acesso à internet de qualidade para atividades como educação, comunicação, serviços de saúde remota e oportunidades econômicas.

De acordo com o secretário da Seict, Assurbaníbal Mesquita, a conectividade é essencial para o desenvolvimento das comunidades mais distantes.

“Com a chegada da internet via satélite nessas localidades, estamos garantindo acesso à educação digital, à informação, à saúde remota e a novas oportunidades econômicas. Esse é um compromisso do governo em levar tecnologia e inclusão para todos os acreanos, independentemente da distância”, afirmou.

Segundo o coordenador da Seict no Vale do Juruá, Alcyr Costa, a chegada da internet representa uma mudança significativa para quem vive em áreas isoladas.

“Sabemos das dificuldades enfrentadas por quem vive nessas regiões. Com acesso à conectividade, as comunidades passam a ter novas possibilidades de aprendizado, comunicação e desenvolvimento”, destacou.

A deputada estadual Antônia Sales ressaltou que a parceria entre as instituições foi fundamental para que o projeto chegasse às comunidades do Rio Valparaíso.

“Essa é uma conquista muito importante para as famílias dessas comunidades. A internet abre portas para o conhecimento, fortalece a educação das crianças e aproxima as pessoas do mundo”, disse.

A entrega das antenas beneficia moradores de 11 comunidades, entre elas Jucá, Queimada, Tartaruga, Terra Firme de Baixo, Terra Firme de Cima, Lago dos Izidório, Patoazinho e Três Bocas, ampliando o acesso à conectividade na região.

Presidente da Asal e morador da comunidade Terra Firme de Baixo, Arnoldo Andrade destacou a importância da iniciativa para as famílias da região.

“Para nós é um momento muito especial. A internet vai ajudar nossos filhos nos estudos, facilitar a comunicação e trazer mais conhecimento para todos”, afirmou.

A cerimônia de entrega foi realizada na comunidade Tartaruga, reunindo autoridades, lideranças comunitárias e moradores das localidades beneficiadas. A ação deve contribuir para melhorar o acesso à informação, fortalecer a comunicação e ampliar oportunidades de educação e desenvolvimento para as famílias da zona rural.

De acordo com a diretora do Gabinete do Governador em Cruzeiro do Sul, Raquel Batista, os investimentos fazem parte do compromisso de ampliar os serviços públicos em todas as regiões do estado. Segundo ela, a iniciativa partiu do governador Gladson Cameli e já beneficiou cerca de 30 famílias, além de outras comunidades contempladas anteriormente por meio de emendas parlamentares dos deputados Zezinho Barbary e Pedro Longo.

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