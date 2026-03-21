A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (21), o sorteio do concurso 2987 da Mega-Sena. Com o prêmio principal acumulado, a estimativa de pagamento para quem acertar as seis dezenas é de R$ 8 milhões.
Confira os números sorteados: 16 – 17 – 20 – 28 – 46 – 47
Regras para Resgate
O pagamento de prêmios da Mega-Sena é efetuado exclusivamente nas agências da Caixa. Para realizar o resgate, o ganhador deve apresentar documentação pessoal original (identidade com CPF) e o recibo da aposta premiada. Caso a aposta tenha sido feita via Internet Banking, é necessário apresentar o comprovante emitido pelo sistema. O valor pode ser retirado pelo titular indicado no bilhete ou por um procurador legalmente constituído.
Como Funciona o Jogo
Para concorrer aos prêmios da Mega-Sena, o apostador deve selecionar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, que consiste na escolha de seis dezenas, tem o custo de R$ 5,00.
LEIA TAMBÉM:
“Nome de qualidade”: Hassem admite chance de Fernanda ser vice de Alan
Jovem com HIV denuncia constrangimento em unidade de saúde
Homem armado rouba moto de mulher no Centro de Cruzeiro do Sul
As chances de vitória variam de acordo com a quantidade de números marcados. Em uma aposta simples (seis números), a probabilidade de acerto é de uma em 50.063.860. Já nos jogos com mais dezenas, as chances aumentam significativamente, embora o valor do investimento também seja proporcionalmente maior. Além do prêmio máximo, a loteria também premia acertadores da Quina (cinco números) e da Quadra (quatro números).