21/03/2026
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Confira as seis dezenas sorteadas no concurso 2987 da Mega-Sena

Concurso 2987: Caixa divulga dezenas sorteadas neste sábado e prêmio principal pode pagar R$ 8 milhões a acertadores

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Confira as seis dezenas sorteadas no concurso 2987 da Mega-Sena
O sorteio do concurso 2987 da Mega-Sena foi realizado pela Caixa Econômica Federal na noite deste sábado (21)/ Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou, na noite deste sábado (21), o sorteio do concurso 2987 da Mega-Sena. Com o prêmio principal acumulado, a estimativa de pagamento para quem acertar as seis dezenas é de R$ 8 milhões.

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Confira os números sorteados: 16 – 17 – 20 – 28 – 46 – 47

Regras para Resgate

O pagamento de prêmios da Mega-Sena é efetuado exclusivamente nas agências da Caixa. Para realizar o resgate, o ganhador deve apresentar documentação pessoal original (identidade com CPF) e o recibo da aposta premiada. Caso a aposta tenha sido feita via Internet Banking, é necessário apresentar o comprovante emitido pelo sistema. O valor pode ser retirado pelo titular indicado no bilhete ou por um procurador legalmente constituído.

Confira as seis dezenas sorteadas no concurso 2987 da Mega-Sena

Apostas para o prêmio acumulado de R$ 8 milhões puderam ser feitas em lotéricas e canais digitais até as 19h/ Foto: Reprodução

Como Funciona o Jogo

Para concorrer aos prêmios da Mega-Sena, o apostador deve selecionar de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta mínima, que consiste na escolha de seis dezenas, tem o custo de R$ 5,00.

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As chances de vitória variam de acordo com a quantidade de números marcados. Em uma aposta simples (seis números), a probabilidade de acerto é de uma em 50.063.860. Já nos jogos com mais dezenas, as chances aumentam significativamente, embora o valor do investimento também seja proporcionalmente maior. Além do prêmio máximo, a loteria também premia acertadores da Quina (cinco números) e da Quadra (quatro números).

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