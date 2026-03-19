19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Conheça o Futins: a mistura de patins e futebol que viralizou na web

Imagine unir a ginga do futebol com a velocidade sobre rodas: Breton Borges mostra que o impossível é apenas questão de equilíbrio

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Conheça o Futins: a mistura de patins e futebol que viralizou na web
Futins exige um controle corporal absoluto para manter a bola próxima aos pés sobre as rodinhas/ Foto: Instagram

Se você acha que já viu de tudo no mundo dos esportes, as redes sociais acabam de apresentar um novo desafio para a lógica: o Futins. A modalidade, que funde a habilidade do futebol com a velocidade e o equilíbrio dos patins, ganhou um embaixador de peso que está paralisando o feed de milhares de usuários: o atleta Breton Borges.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Em vídeos que acumulam uma enxurrada de curtidas e compartilhamentos, Breton demonstra uma destreza que parece desafiar as leis da física. O que para muitos seria um convite a quedas inevitáveis, para ele é o cenário perfeito para aplicar “elásticos”, pedaladas e mudanças de direção bruscas  tudo isso sobre oito rodinhas.

O Fenômeno Breton Borges

A grande surpresa para quem assiste aos vídeos não é apenas o fato de ele estar de patins, mas a naturalidade com que trata a bola. A velocidade proporcionada pelos patins adiciona uma camada de dificuldade e espetáculo visual que o futebol tradicional não alcança.

Conheça o Futins: a mistura de patins e futebol que viralizou na web

Breton Borges executa dribles curtos e precisos mesmo calçando patins de alta velocidade/ Foto: Instagram

Nos comentários, a reação do público é de puro espanto. “Como ele consegue manter a bola tão colada no pé com essa velocidade?”, questiona um seguidor. Outros já apontam o Futins como a próxima grande tendência dos esportes urbanos.

O que é o Futins?

Embora o uso de patins para atividades recreativas seja comum, a adaptação para o futebol exige um nível de treinamento de elite. O Futins demanda:

Conheça o Futins: a mistura de patins e futebol que viralizou na web

Vídeos do atleta acumulam milhares de comentários de internautas impressionados com a agilidade da modalidade/ Foto: Instagram

  • Equilíbrio Extremo: Manter o centro de gravidade enquanto se chuta uma bola em movimento.

  • Controle de Carga: A força aplicada na bola precisa ser precisa para que ela não escape da velocidade das rodinhas.

  • Agilidade Urbana: A modalidade geralmente é praticada em quadras de cimento ou asfalto liso, onde a bola ganha ainda mais velocidade.

Breton Borges não apenas pratica um esporte; ele está criando uma nova estética visual para o drible. Para os apaixonados por inovação e adrenalina, o Futins é o lembrete de que a criatividade humana não tem limites quando o assunto é bola no pé (ou na rodinha).

LEIA TAMBÉM:

Incra libera R$ 7 milhões para famílias do Juruá: veja quem recebe

Prefeito deixa reunião antes do fim e atitude gera revolta entre pais atípicos em Sena

Sem acesso por estrada, saúde chega de barco às comunidades do Riozinho do Rola

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.