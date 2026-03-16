16/03/2026
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Criança de 8 anos é internada em estado grave após comer bombom possivelmente envenenado em Rio Branco

Criança de 8 anos é internada em estado grave após comer bombom suspeito de envenenamento em Rio Branco

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Criança de 8 anos é internada em estado grave após comer bombom suspeito de envenenamento em Rio Branco
A criança segue em estado grave no Pronto-Socorro; exames vão confirmar a causa/ Foto: ContilNet

Uma criança de 8 anos deu entrada em estado grave no Pronto-Socorro de Rio Branco após comer um bombom possivelmente envenenado no início da noite deste domingo (15), na Rua da Caixa d’Água, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito da capital acreana.

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Segundo informações repassadas pela mãe da criança, a senhora Salviana Leite de Souza, a menina estava brincando em via pública, próximo à residência da família, quando retornou para casa passando mal. Ao perceber que a filha não estava bem, a mãe perguntou o que ela havia ingerido.

A criança segue em estado grave no Pronto-Socorro; exames vão confirmar a causa/ Foto: ContilNet

A criança relatou que, durante um apagão registrado na região, um homem ainda não identificado se aproximou e entregou alguns bombons para ela. A menina contou que consumiu os doces e depois voltou a brincar normalmente.

Minutos depois, a criança começou a se sentir mal, apresentando sintomas preocupantes. Ela retornou para casa e contou à mãe o que havia acontecido. Preocupada com o estado da filha, Salviana acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A criança segue em estado grave no Pronto-Socorro; exames vão confirmar a causa/ Foto: ContilNet

Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local. Após os primeiros atendimentos e estabilização inicial do quadro clínico, a criança foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco apresentando falta de ar, taquicardia — aumento da frequência cardíaca acima de 100 batimentos por minuto — e pupilas mióticas (contraídas), sintomas que podem indicar intoxicação.

Devido à gravidade do quadro, a menina foi levada às pressas para a emergência pediátrica da unidade de saúde, já que havia suspeita de possível overdose ou intoxicação por substância desconhecida.

Criança de 8 anos é internada em estado grave após comer bombom suspeito de envenenamento em Rio Branco

A criança segue em estado grave no Pronto-Socorro; exames vão confirmar a causa/ Foto: ContilNet

Nossa equipe conversou com um profissional de saúde que acompanha o caso. Segundo ele, os sinais clínicos apresentados pela criança são compatíveis com ingestão de alguma substância entorpecente ou tóxica, mas apenas exames poderão confirmar a causa.

Até o momento, a polícia não foi acionada para atender a ocorrência.

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