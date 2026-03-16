18/03/2026
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Em meio à repercussão do caso Hytalo Santos, influenciadora Kamylinha revela gravidez

Revelação foi feita em vídeo ao lado de Andyn e gerou diversos comentários nesta segunda-feira

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Kamylinha Santos contou que já sabia da gravidez há algum tempo/ Foto: Instagram

A influenciadora digital Kamylinha Santos anunciou, nesta segunda-feira (16), que está grávida do primeiro filho. A revelação foi feita por meio de um vídeo publicado em suas redes sociais, ao lado do também influenciador Andyn.

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Na publicação, Kamylinha compartilhou a emoção do momento e afirmou que a notícia vinha sendo mantida em segredo há algum tempo. Segundo ela, a decisão de tornar a gestação pública aconteceu apenas agora, após vivenciar a experiência de forma mais reservada.

Em meio à repercussão do caso Hytalo Santos, influenciadora Kamylinha revela gravidez

Kamylinha Santos contou que já sabia da gravidez há algum tempo/ Foto: Instagram

“Por muito tempo guardei esse segredo no coração, junto com o papai, vivendo cada emoção em silêncio. Hoje decidi que chegou a hora de compartilhar com vocês um dos momentos mais especiais da minha vida”, escreveu.

A influenciadora também destacou o significado da descoberta da gravidez, classificando o momento como uma experiência marcante em sua vida pessoal.

Em meio à repercussão do caso Hytalo Santos, influenciadora Kamylinha revela gravidez

Kamylinha Santos contou que já sabia da gravidez há algum tempo/ Foto: Instagram

Kamylinha afirmou ainda que a decisão de anunciar não teve relação com engajamento nas redes sociais, reforçando que optou por dividir a novidade apenas quando se sentiu preparada. A publicação rapidamente repercutiu entre seguidores, que deixaram mensagens de apoio e felicitações ao casal.

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Veja o vídeo: 

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