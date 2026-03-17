Uma empresa em nome de Bonnie de Bonilha, nora do senador Jaques Wagner, integra a folha de pagamento do Banco Master.

De acordo com informações divulgadas, a empresária foi contratada para atuar na prospecção de operações de crédito consignado para a instituição financeira, que tem como um de seus principais nomes o empresário Daniel Vorcaro.

O contrato foi firmado por meio da BK Financeira, empresa criada em 2021. Na sociedade, Bonnie atua ao lado do advogado Moisés Dantas, que confirmou tanto a parceria quanto o vínculo com o banco.

Segundo ele, o serviço prestado consiste na prospecção e indicação de operações e convênios de crédito consignado, em caráter de exclusividade. Ainda de acordo com o advogado, os valores recebidos foram formalizados por meio de notas fiscais, com registros disponíveis para eventual verificação por autoridades.

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Bonnie de Bonilha é casada com Eduardo Sodré, enteado do senador Jaques Wagner. Procurada, ela informou que o sócio responderia pelos esclarecimentos relacionados ao caso.

Em nota, Jaques Wagner declarou que não participou de qualquer intermediação ou negociação envolvendo a empresa e afirmou que cabe à própria companhia prestar esclarecimentos sobre suas atividades.

Além da BK Financeira, a empresária também é proprietária da BN Representações, empresa que, segundo registros oficiais, atua no desenvolvimento e licenciamento de programas de computador.

Documentos indicam que, até janeiro deste ano, a empresa possuía outra razão social e atuava no comércio varejista de flores. No mesmo período, houve alteração no quadro societário, com a saída de um dos sócios e a assunção da administração de forma individual.