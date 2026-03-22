22/03/2026
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Esposa de Jorginho rebate Chappell Roan após confusão em hotel

Catherine Harding questiona responsabilidade de Chappell Roan após abordagem hostil de homem próximo à artista

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Esposa de Jorginho rebate Chappell Roan após confusão em hotel
Catherine Harding utilizou as redes sociais neste domingo (22) para detalhar o episódio ocorrido durante o festival Lollapalooza/ Foto: Reprodução

O clima de festa do Lollapalooza Brasil foi interrompido por uma polêmica extracampo envolvendo celebridades internacionais em São Paulo. A cantora Catherine Harding, esposa do jogador de futebol Jorginho, veio a público neste domingo (22) para relatar um episódio desconfortável ocorrido no sábado (21), envolvendo sua filha e a estrela pop em ascensão Chappell Roan.

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De acordo com o relato de Harding, a confusão começou quando sua filha apenas passou pelo saguão do hotel e olhou em direção a Chappell Roan para confirmar se era mesmo a artista. Segundo a mãe, não houve qualquer tentativa de abordagem ou pedido de foto. No entanto, um homem que acompanhava a cantora teria reagido de forma agressiva, acusando a criança de estar “incomodando” a artista.

Esposa de Jorginho rebate Chappell Roan após confusão em hotel

A cantora Catherine Harding, esposa do jogador de futebol Jorginho/ Foto: Reprodução

O Embate de Versões

Após a repercussão negativa do caso nas redes sociais, Chappell Roan se manifestou afirmando que não teve contato direto com a família e que o homem responsável pela abordagem não integrava sua equipe oficial de segurança. A artista lamentou o ocorrido e declarou que não compactua com comportamentos hostis contra fãs ou crianças.

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Catherine Harding, por sua vez, rebateu a justificativa. Embora tenha admitido não poder confirmar se o indivíduo era um segurança profissional, ela garantiu que o homem estava junto de Chappell no momento do incidente. Harding foi além e questionou a postura ética da artista: “Se alguém está com você e age dessa forma, a responsabilidade também é sua”, sugeriu a influenciadora em seu desabafo.

Repercussão

O caso dividiu opiniões na internet. Enquanto fãs de Chappell Roan defendem a privacidade da artista durante momentos de descanso no hotel, seguidores de Catherine Harding criticaram a falta de intervenção da cantora diante de uma abordagem rude contra uma criança. Até o momento, as assessorias não emitiram novas notas oficiais, e o episódio segue como um dos assuntos mais comentados do pós-festival.

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