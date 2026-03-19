Estreante na elite, Santa Cruz vence no fim e decide o Estadual

O futebol acreano testemunhou um capítulo inesquecível na noite desta quarta-feira (18). O Santa Cruz, carinhosamente chamado de “Santinha”, garantiu sua vaga na grande final do Campeonato Estadual de 2026 ao vencer o Humaitá por 1 a 0. O feito marca uma trajetória sem precedentes: o clube, fundado em 2022 e atual campeão da Segunda Divisão, chega à decisão logo em seu ano de estreia na elite.

A partida foi cercada de tensão e equilíbrio. Como o Humaitá possuía a vantagem do empate por ter feito melhor campanha, o Santa Cruz precisava obrigatoriamente da vitória. Após um primeiro jogo morno que terminou em 0 a 0, o segundo confronto foi disputado palmo a palmo, com as equipes se lançando ao ataque sob um clima de “teste para cardíaco”.

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A explosão de alegria da torcida veio apenas aos 44 minutos da etapa final. Em um lance de oportunismo, após um cruzamento preciso na área, o jogador Lico subiu mais alto que a defesa adversária e mandou de cabeça para o fundo das redes. O gol solitário foi o suficiente para selar o triunfo e a classificação histórica.

A Grande Final e Novidades Tecnológicas

O adversário do Santa Cruz na disputa pelo troféu será o Rio Branco. O confronto decisivo está agendado para o próximo sábado (21), às 20h, no Estádio Tonicão. A Federação de Futebol do Acre (FFAC) já anunciou que a partida terá ingredientes especiais para atrair o público, incluindo o sorteio de uma moto 0 km para os torcedores presentes.

Além da festa nas arquibancadas, a final de 2026 entrará para os livros de registro por outro motivo: será a primeira vez na história do futebol acreano que a tecnologia do VAR (Árbitro de Vídeo) será utilizada em uma partida oficial, prometendo mais precisão nas decisões da arbitragem no duelo que vale o título estadual.