15/03/2026
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Filme brasileiro disputa seleção de elenco no Oscar, mas prêmio fica com Uma batalha após a outra

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Filme brasileiro disputa seleção de elenco no Oscar, mas prêmio fica com Uma batalha após a outra
Filme brasileiro disputa categoria de elenco no Oscar/ Foto: Reprodução

A categoria de seleção de elenco do Oscar reuniu produções de diferentes países e estilos, incluindo um representante brasileiro entre os indicados. O prêmio da noite acabou ficando com o filme Uma batalha após a outra, que venceu a disputa e consolidou sua força na temporada de premiações.

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Entre os concorrentes estava o longa brasileiro O agente secreto, que marcou presença na categoria ao lado de produções como Hamnet: A vida antes de Hamlet, Marty Supreme e Pecadores.

Filme brasileiro disputa seleção de elenco no Oscar, mas prêmio fica com Uma batalha após a outra

Filme brasileiro disputa categoria de elenco no Oscar/ Foto: Reprodução

Dirigido por Paul Thomas Anderson, “Uma batalha após a outra” tem no elenco nomes de destaque como Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall e Teyana Taylor. A história acompanha Bob Ferguson, personagem interpretado por DiCaprio, que precisa enfrentar um antigo inimigo e reunir aliados do passado para tentar resgatar sua filha sequestrada após anos vivendo de forma isolada.

A categoria de seleção de elenco reconhece o trabalho de profissionais responsáveis por escolher os atores que darão vida aos personagens de uma produção, etapa considerada fundamental para o resultado final de um filme.

Filme brasileiro disputa seleção de elenco no Oscar, mas prêmio fica com Uma batalha após a outra

Filme brasileiro disputa categoria de elenco no Oscar/ Foto: Reprodução

Apesar de não conquistar a estatueta, a presença de “O agente secreto” entre os indicados representou mais um momento de visibilidade internacional para o cinema brasileiro durante a temporada de premiações. Enquanto isso, “Uma batalha após a outra” segue acumulando reconhecimento, após também se destacar em premiações como o Critics Choice Awards e o BAFTA.

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